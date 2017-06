John McEnroe e la polemica con Andy Murray: “È il quarto miglior giocatore al mondo. È inferiore agli altri e ne è consapevole”

John McEnroe, ex numero uno al mondo, vede Andy Murray molto lontano dai Fab Three (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic) sia per condizione mentale che per qualità tennistiche. “È il quarto miglior giocatore al mondo. È inferiore agli altri e ne è consapevole. È incredibile che sia riuscito a diventare numero uno del ranking ATP, probabilmente anche lui è sorpreso di essere arrivato fino a lì”, ha commentato McEnroe.

La risposta di Murray non ha tardato ad arrivare: “È chiaro come loro tre abbiano vinto più di me, a tutti i livelli. In questo momento sono io il numero uno della classifica e non credo ci siano dubbi su questo”, ha dichiarato lo scozzese.

Lorenzo Carini