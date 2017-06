Challenger Ilkley: Gianluigi Quinzi si ferma all’esordio

Gianluigi Quinzi si ferma all’esordio.

L’azzurro, alla prima apparizione sull’erba nel 2017, è stato eliminato dall’australiano Alex Bolt, con il risultato di 61 64 dopo 53 minuti di partita.

Da segnalare che Quinzi dopo aver perso il primo set per 1 a 6, nella seconda frazione ha subito il break decisivo sul 2 pari, quando dal 30 a 0 ha ceduto 4 punti consecutivi e anche il servizio.

L’azzurro poi solo una volta è arrivato a palla break nel corso della partita. Nel primo game dell’incontro.

[SE] Gianluigi Quinzi vs [Q] Alex Bolt



CH Ilkley Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 1 4 Alex Bolt Alex Bolt 6 6 Vincitore: A. BOLT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Quinzi 15-0 30-0 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Quinzi 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 A. Bolt 30-0 40-0 40-15 ace 0-4 → 0-5 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-3 → 0-4 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3 Aces 31 Double Faults 071% 1st Serve % 59%21/34 (62%) 1st Serve Points Won 24/30 (80%)6/14 (43%) 2nd Serve Points Won 13/21 (62%)1/4 (25%) Break Points Saved 1/1 (100%)8 Service Games Played 96/30 (20%) 1st Return Points Won 13/34 (38%)8/21 (38%) 2nd Return Points Won 8/14 (57%)0/1 (0%) Break Points Won 3/4 (75%)9 Return Games Played 827/48 (56%) Total Service Points Won 37/51 (73%)14/51 (27%) Total Return Points Won 21/48 (44%)41/99 (41%) Total Points Won 58/99 (59%)

240 Ranking 438

21 Age 24

Cittadella, Italy Birthplace Murray Bridge, Australia

Bradenton Florida, USA Residence Murray Bridge, Australia

6’3″ (190 cm) Height 6’0″ (182 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Left-Handed Plays Left-Handed

N/A Turned Pro N/A

1/1 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$105,892 Career Prize Money $319,768

Challenger Ilkley | Erba | e127.000 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Marco Trungelliti vs [WC] Lloyd Glasspool



CH Ilkley Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 6 6 Lloyd Glasspool Lloyd Glasspool 7 4 2 Vincitore: M. TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Glasspool 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 6-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Glasspool 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 2-1 L. Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 df 6-6 → 6-7 M. Trungelliti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Glasspool 15-0 30-0 4-4 → 4-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 L. Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 L. Glasspool 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. [6] Darian King vs [SE] Sam Groth



CH Ilkley Darian King [6] Darian King [6] 5 4 Sam Groth Sam Groth 7 6 Vincitore: S. GROTH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Groth 15-0 4-5 → 4-6 D. King 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Groth 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Groth 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-2 → 3-3 D. King 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Groth 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. King 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Groth 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 D. King 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Groth 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 D. King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Groth 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Groth 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Groth 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. King 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Groth 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. King 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Groth 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 D. King 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Leander Paes / Adil Shamasdin vs Matt Reid / John-Patrick Smith (non prima ore: 15:00)



CH Ilkley Leander Paes / Adil Shamasdin [1] Leander Paes / Adil Shamasdin [1] 4 6 12 Matt Reid / John-Patrick Smith Matt Reid / John-Patrick Smith 6 3 10 Vincitori: PAES / SHAMASDIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 M. Reid / Smith 1-0 L. Paes / Shamasdin 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Paes / Shamasdin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Reid / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 L. Paes / Shamasdin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 M. Reid / Smith 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Paes / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 M. Reid / Smith 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Paes / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Reid / Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 L. Paes / Shamasdin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Reid / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 L. Paes / Shamasdin 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 M. Reid / Smith 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 L. Paes / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Reid / Smith 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Paes / Shamasdin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Reid / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Paes / Shamasdin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Reid / Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Paes / Shamasdin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [WC] Marcus Willis vs [Q] Matthew Ebden (non prima ore: 16:30)



CH Ilkley Marcus Willis • Marcus Willis 30 1 4 Matthew Ebden Matthew Ebden 15 6 4 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Willis 0-15 15-15 30-15 4-4 M. Ebden 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 M. Willis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Willis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Willis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Willis 15-0 30-0 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Ebden 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 M. Willis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 M. Ebden 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Willis 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 M. Ebden 30-0 ace 0-2 → 0-3 M. Willis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Ebden 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

5. Victor Estrella Burgos / Darian King vs [2] Purav Raja / Divij Sharan



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bjorn Fratangelo vs [4] Tennys Sandgren



CH Ilkley Bjorn Fratangelo Bjorn Fratangelo 6 7 Tennys Sandgren [4] Tennys Sandgren [4] 1 5 Vincitore: B. FRATANGELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Sandgren 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Fratangelo 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Fratangelo 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Sandgren 0-15 0-40 5-1 → 6-1 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 B. Fratangelo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 B. Fratangelo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Victor Estrella Burgos vs Marton Fucsovics



CH Ilkley Victor Estrella Burgos [1] Victor Estrella Burgos [1] 6 4 0 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 4 6 6 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 V. Estrella Burgos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 V. Estrella Burgos 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Estrella Burgos 0-15 df 15-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. John Millman vs Jurgen Melzer (non prima ore: 15:00)



CH Ilkley John Millman John Millman 7 6 Jurgen Melzer Jurgen Melzer 6 4 Vincitore: J. MILLMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Millman 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 J. Melzer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Millman 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 J. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Melzer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Melzer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 J. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Melzer 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 4-4 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Melzer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Melzer 0-15 15-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 1-0 → 1-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Brydan Klein / Joe Salisbury vs Tennys Sandgren / Andreas Siljestrom



CH Ilkley Brydan Klein / Joe Salisbury • Brydan Klein / Joe Salisbury 40 5 Tennys Sandgren / Andreas Siljestrom Tennys Sandgren / Andreas Siljestrom 15 4 3 palle set Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Klein / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 T. Sandgren / Siljestrom 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 B. Klein / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Sandgren / Siljestrom 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 B. Klein / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Sandgren / Siljestrom 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Klein / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Sandgren / Siljestrom 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Klein / Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Sandgren / Siljestrom 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

5. Marc Polmans / Andrew Whittington vs [4] Scott Lipsky / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mirza Basic vs Vincent Millot



CH Ilkley Mirza Basic Mirza Basic 4 6 Vincent Millot Vincent Millot 6 7 Vincitore: V. MILLOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 V. Millot 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Basic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 df 4-5 → 5-5 V. Millot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Basic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 V. Millot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-30 2-3 → 3-3 V. Millot 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 V. Millot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-0 → 2-1 M. Basic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Millot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 V. Millot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 V. Millot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 V. Millot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Basic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 V. Millot 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Basic 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Millot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [7] Konstantin Kravchuk vs Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 15:00)



CH Ilkley Konstantin Kravchuk [7] • Konstantin Kravchuk [7] 0 2 7 1 Adrian Menendez-Maceiras Adrian Menendez-Maceiras 0 6 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Kravchuk 1-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Kravchuk 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Kravchuk 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 K. Kravchuk 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Kravchuk 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 K. Kravchuk 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Menendez-Maceiras 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 K. Kravchuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Kravchuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 K. Kravchuk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Kravchuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Paul-Henri Mathieu vs [8] Illya Marchenko



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [Q] Dennis Novikov vs Quentin Halys (non prima ore: 15:00)



CH Ilkley Dennis Novikov Dennis Novikov 6 6 4 Quentin Halys Quentin Halys 4 7 6 Vincitore: Q. HALYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Novikov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Novikov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Novikov 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 2-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Novikov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Novikov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 df 5-6* 6-6 → 6-7 D. Novikov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Novikov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Q. Halys 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Novikov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Novikov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Novikov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 D. Novikov 15-0 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Novikov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Novikov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Novikov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 D. Novikov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 30-0 ace 1-1 → 1-2 D. Novikov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [Q] Alex de Minaur vs [WC] Jay Clarke