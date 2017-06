Challenger Todi: Avanza Marco Cecchinato. Caruana supera Arnaboldi. Si ritirano Giannessi che era avanti nel punteggio e Sonego (Video)

Grande tennis agli undicesimi Internazionali di Tennis dell’Umbria ATP Challenger di Todi “Sidernestor Tennis Cup”.

Non stecca la prima Federico Del Bonis, ex numero 33 del ranking mondiale, posizione conquistata nel maggio dello scorso anno, e campione di Davis insieme a Del Potro.

L’argentino di Azul, testa di serie numero 5 del torneo, al primo turno elimina agevolmente lo spagnolo Enrique Lopez Perez, già semifinalista a Todi, con il punteggio di 6/1 6/3.

“Sono soddisfatto della prestazione – ha commentato il campione argentino- nonostante il grande caldo ho espresso un buon tennis. Il livello del torneo è davvero alto e nei prossimi turni ci sarà da lottare. L’ambiente è davvero gradevole e tutto lo staff del Challenger ci offre un ottimo servizio”. In campo anche la testa di serie numero 2 Marco Cecchinato che in scioltezza supera il colombiano Galan, proveniente dalle quali, con il punteggio di 6/3 6/4.

Cecchinato aprirà la giornata di mercoledì, sul campo centrale alle ore 15, nel match tutto siciliano di secondo turno con Salvatore Caruso. A seguire Donati contro Elias e per finire, non prima delle 19.30, la testa di serie numero uno Lajovic opposto allo spagnolo Munar.

Sul grandstand alle ore 15 il match tra la teste di serie numero 7, il belga De Greef e lo slovacco Kovalik.

Tennis di altissimo livello, come nella tradizione del Challenger di Todi, per la soddisfazione di Lorenzo Leonori imprenditore a capo della Sidernestor di Marsciano, azienda tra le più virtuose dell’Umbria e title sponsor del torneo.

“Fin dalla prima edizione – ha sottolineato Leonori- abbiamo creduto nella manifestazione. Quest’anno abbiamo deciso di consolidare il nostro intervento perché crediamo che questo evento sportivo, come pochi altri, garantisca una vetrina straordinaria per tutto il territorio umbro. Avanti così e buon tennis a tutti”.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’ingresso sarà gratuito per l’intera durata del torneo. Una scelta della Mef tennis Events e del Tennis Club Todi per avvicinare il più possibile all’evento la città e la regione. Sarà possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

Challenger Todi | Terra | e43.000 – 1° Turno

SIDERNESTOR CENTER COURT – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Andrea Arnaboldi vs [WC] Liam Caruana



2. [Q] Daniel Elahi Galan vs [2] Marco Cecchinato



3. Enrique Lopez-Perez vs [5] Federico Delbonis (non prima ore: 16:00)



4. [Q] Andreas Haider-Maurer vs [WC] Lorenzo Sonego



5. [WC] Simone Bolelli vs [Q] Carlos Taberner (non prima ore: 20:30)



GRANDSTAND – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Hans Hach Verdugo / Alex Lawson vs [3] Tuna Altuna / Alessandro Motti



2. Yannik Reuter vs Stefano Travaglia



3. Gleb Sakharov vs [3] Radu Albot



4. [8] Alessandro Giannessi vs Laurynas Grigelis (non prima ore: 17:00)



COURT 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Guilherme Clezar vs [6] Gastao Elias



2. [4] Facundo Bagnis vs Jeremy Jahn



3. Liam Caruana / Gianluca Mager vs Omar Giacalone / Antonio Massara



4. Pietro Licciardi / Gian Marco Moroni vs Salvatore Caruso / Guilherme Clezar