Il curioso record di Mikhail Youzhny

Mikhail Youzhny ha conquistato il tabellone principale del torneo di Halle nella giornata di ieri dopo aver battuto Yuichi Sugita in un match maratona con il risultato di 7-6 (5) 6-7 (11) 7-6 (12) dopo 3 ore e 38 minuti di partita.

Mikhail ha vinto l’incontro dopo aver mancato undici match point, il dodicesimo è stato quello giusto.

Nell’era Open non è capitato molte volte che un giocatore mancasse tutti questi match point.

John Isner contro Tommy Haas al Roland Garros nel 2013 (John salvò dodici match point e poi vinse la partita) e Adriano Pannata contro Kim Karwick.

Adriano al Foro Italico ’76 dovette annullare ben undici match point a Kim Warwick: avanti 5-1 nel terzo set, l’australiano fallì sei occasioni sul 5-2, tre sul 5-4 e le ultime due sul 6-4 nel tiebreak, poi chiuso da Panatta 8-6.

Tuttavia in entrambe le partite chi ha mancato tutte quelle palle match ha poi perso la partita. Per Youzhny invece non è stato così.

Camillo Santini