Challenger Todi: Il resoconto di giornata con il programma di domani

La domenica degli undicesimi Internazionali di Tennis dell’Umbria ATP Challenger di Todi “Sidernestor Tennis Cup” ci consegna i nomi dei quattro tennisti che, superando le qualificazioni, entrano nel tabellone principale. Si tratta dell’austriaco Haider Maurer, ex 47 del mondo appena un anno fa, dello spagnolo Carlos Taberner, dell’ucraino Ante Smirnov e del colombiano Daniel Elahi Galan.

Lunedì 19 al via i match di primo turno. Fari puntati sul debutto di due tennisti serbi e su due derby azzurri.

Dusan Lajovic numero 84 del mondo, compagno di nazionale di Nole Djokovic e testa di serie numero 1 del torneo se la vedrà sul campo centrale, con orario stabilito dal Supervisor ATP non prima delle 19.00, con lo spagnolo Ricardo Ojeda Lara. Lajovic è seguito da uno dei coach più affermati del tennis professionistico, quel Jose Perlas fino a poco tempo fa allenatore di Fabio Fognini. Il tecnico spagnolo, considerato un vero e proprio guru, in carriera ha collaborato inoltre con tennisti del calibro di Carlos Moya, Albert Costa, Guillermo Coria, Nicolas Almagro, Juan Carlos Ferrero e Janko Tipsarevic.

L’altro serbo in campo è il detentore del titolo Miljan Zekic, capace lo scorso anno di trionfare a Todi provenienti dalle qualificazioni, unico caso nella storia del torneo. Il nativo di Belgrado affronterà, sul campo grandstand alle ore 16.00, l testa di serie numero 7 del seeding il belga Arthur De Greef.

Dicevamo dei derby azzurri. Sul campo centrale, non prima delle ore 17.00, si affronteranno Federico Gaio e Matteo Donati, già semifinalista a Todi.

Stesso orario ma sul campo grandstand per il match tra il ligure Gianluca Mager e il siciliano Salvatore Caruso.

In campo anche i tennisti impegnati nel torneo di doppio. Il direttore del torneo Francesco Cancellotti ha concesso una chance a due atleti legati al circolo tuderte. Lorenzo Tarpani, impegnato nei campionati di serie D con i colori del Tennis Club Todi e sopratutto leggenda del calcio tuderte e umbro, in coppia con Mauro Antonini, anch’egli nella squadra agonistica del circolo nonché istruttore di tennis, se la vedranno, sul campo del grandstand non prima delle ore 18.30, con i fratelli croati Marin e Tomislav Draganja, coppia testa di serie numero 2 del tabellone.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’ingresso sarà gratuito per l’intera durata del torneo. Una scelta della Mef tennis Events e del Tennis Club Todi per avvicinare il più possibile all’evento la città e la regione. Sarà possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

Dopo dieci anni cambia il title sponsor della manifestazione. È la Sidernestor di Marsciano, azienda tra le più virtuose dell’Umbria e da anni al fianco del torneo di Todi, a dare il nome al trofeo 2017.

SIDERNESTOR CENTER COURT – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Christian Garin vs Jozef Kovalik

2. Matteo Donati vs Federico Gaio (non prima ore: 17:00)

3. [1] Dusan Lajovic vs Ricardo Ojeda Lara (non prima ore: 19:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Daniel Elahi Galan / Cristian Rodriguez vs [WC] Gianluca Di Nicola / Samuele Ramazzotti

2. [7] Arthur De Greef vs [Alt] Miljan Zekic

3. [WC] Gianluca Mager vs Salvatore Caruso (non prima ore: 17:00)

COURT 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Q] Artem Smirnov vs Jaume Munar

2. [4] Tomasz Bednarek / David Pel vs [WC] Alessio De Bernardis / Andrea Del Federico

3. [WC] Mauro Antonini / Lorenzo Tarpani vs [2] Marin Draganja / Tomislav Draganja (non prima ore: 18:30)