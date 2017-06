Stan Wawrinka e il ritorno più sorprendente del 2017, Roger Federer o Rafael Nadal: “Non mi piace fare questi confronti, sono due mostri nel giocare tennis”

Si tratta di uno degli argomenti più caldi in questo momento.

Qual è stato il ritorno più sorprendente in questo 2017? quello Roger Federer, con il titolo in Australia e nei primi due Masters 1000 della stagione, o di Rafael Nadal, con il decimo trionfo al Roland Garros dopo un predominio schiacciante sulla terra rossa? E’ stato chiesto un parere su questo a Stan Wawrinka che però preferisce un approccio diplomatico.

“Dovremo aspettare fino alla fine di entrambe le carriere per dirlo con certezza. Non mi piace fare questi confronti, sono due mostri nel giocare tennis. Riescono sempre a condizionare gli avversari con il loro gioco. Se sei un solo secondo in ritardo ti puniscono. Contro di loro bisogna giocare spensierati e tirare i colpi”.

Parlando della sconfitta nella finale del Roland Garros contro Nadal, il campione degli US Open riconosce che, nonostante una discreta prestazione, è stato leggermente sotto del suo livello abituale. “Rafa ha giocato bene per tutto l’anno. Lui è un combattente straordinario. E ‘molto difficile giocare contro di lui. Volevo trovare soluzioni, fare qualcosa di diverso, ma non ci sono riuscito”.