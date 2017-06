WTA Maiorca: Il Tabellone Principale. Al via Roberta Vinci e Francesca Schiavone con una wild card e sfiderà la Bouchard

WTA Maiorca: Il Tabellone Principale. Al via Roberta Vinci e Francesca Schiavone con una wild card.

WTA Mallorca International | Erba | $250.000

(1) Pavlyuchenkova, Anastasia vs (WC) Sorribes Tormo, Sara

Goerges, Julia vs Arruabarrena, Lara

Qualifier vs Rogers, Shelby

(WC) Lisicki, Sabine vs (5) Bertens, Kiki

(4) Suárez Navarro, Carla vs Bellis, Catherine

Qualifier vs Barthel, Mona

(WC) Schiavone, Francesca vs Bouchard, Eugenie

Pliskova, Kristyna vs (8) Babos, Timea

(6) Vinci, Roberta vs Kontaveit, Anett

Qualifier vs Minella, Mandy

Parmentier, Pauline vs Qualifier

Jankovic, Jelena vs (3) Garcia, Caroline

(7) Konjuh, Ana vs Qualifier

Ozaki, Risa vs (WC) Azarenka, Victoria

Lepchenko, Varvara vs Qualifier

Mertens, Elise vs (2) Sevastova, Anastasija