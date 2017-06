Combined s’Hertogenbosch: Live le Finali. Anett Kontaveit conquista il primo successo in carriera

Il primo squillo in carriera di Anett Kontaveit arriva a -s’Hertogenbosch.

L’estone ha sconfitto in finale Natalia Vikhlyantseva e incassa il successo numero 18 in stagione proprio sull’erba olandese.

Anett ha sconfitto in fina la russa con il risultato di 6-2 6-3. Come dicevamo per l’estone è il primo successo in carriera e da domani sarà al n.36 del mondo, best ranking.

"I'm just so excited! It has been an amazing week for me. Thank you to everyone who supported us." –@RicohOpen Champion Anett Kontaveit pic.twitter.com/8nfDTd5fNZ — WTA (@WTA) 18 giugno 2017

Combined Hertogenbosch – Erba – Finali

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Natalia Vikhlyantseva vs Anett Kontaveit



WTA s-Hertogenbosch Natalia Vikhlyantseva Natalia Vikhlyantseva 2 3 Anett Kontaveit Anett Kontaveit 6 6 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 3-3 A. Kontaveit 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

