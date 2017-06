Challenger Ilkley e Blois: I Tabelloni Principali. Quinzi special exempt a Ilkley.

Challenger Ilkley | Erba | e127.000

(1) Estrella Burgos, Victor vs Fucsovics, Marton

Millman, John vs Melzer, Jurgen

Qualifier vs (WC) Clarke, Jay

Mathieu, Paul-Henri vs (8) Marchenko, Illya

(3) Donskoy, Evgeny vs Gojowczyk, Peter

Trungelliti, Marco vs (WC) Glasspool, Lloyd

(PR) Bhambri, Yuki vs Polansky, Peter

Fritz, Taylor vs (5) Soeda, Go

(6) King, Darian vs (SE) Groth, Sam

(WC) Willis, Marcus vs Qualifier

Basic, Mirza vs Millot, Vincent

Fratangelo, Bjorn vs (4) Sandgren, Tennys

(7) Kravchuk, Konstantin vs Menendez-Maceiras, Adrian

Qualifier vs Halys, Quentin

(SE) Quinzi, Gianluigi vs Qualifier

(WC) Klein, Brydan vs (2) Gombos, Norbert

Challenger Blois | Terra | e43.000

(1) Dzumhur, Damir vs Qualifier

(WC) Mina, Gianni vs (SE) Auger-Aliassime, Felix

(WC) Muller, Alexandre vs Qualifier

Vatutin, Alexey vs (6) Robert, Stephane

(4) Laaksonen, Henri vs Brands, Daniel

Lestienne, Constant vs Nedovyesov, Aleksandr

(WC) Bonzi, Benjamin vs Qualifier

Rola, Blaz vs (7) Satral, Jan

(5) Ruud, Casper vs Coppejans, Kimmer

Lamasine, Tristan vs (WC) Eysseric, Jonathan

Hemery , Calvin vs Gonzalez, Maximo

Andreozzi, Guido vs (3) Monteiro, Thiago

(8) Souza, Joao vs Qualifier

Bourgue, Mathias vs Ramanathan, Ramkumar

Cervantes, Inigo vs Hernandez-Fernandez, Jose

Sousa, Pedro vs (2) Daniel, Taro