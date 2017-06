Challenger Poprad Tatry e Fergana: I Main Draw. Ostacolo complicato per Bellotti.

Challenger Fergana | Cemento | $75.000

(1) Kavcic, Blaz vs Kibi, Yuya

Bangoura, Sekou vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Sultanbekov, Amal

(WC) Turgunov, Azizkhon vs (7) Ilkel, Cem

(4) Ivashka, Ilya vs Qualifier

Sekiguchi, Shuichi vs Manafov, Vladyslav

Yakovlev, Andrey vs Fomin, Sergey

Balaji, N.Sriram vs (5) Schnur, Brayden

(6) Kudryavtsev, Alexander vs Hurkacz, Hubert

Duldaev, Daniiar vs (WC) Saidkarimov, Saida’Lo

Dustov, Farrukh vs Fayziev, Sanjar

(WC) Abzalov, Sharobiddin vs (3) Milojevic, Nikola

(8) Gunneswaran, Prajnesh vs Qualifier

Maamoun , Karim-Mohamed vs Shyla, Yaraslav

Leshem, Edan vs Ismailov, Temur

Vardhan, Vishnu vs (2) Lee, Duckhee

Challenger Poprad Tatry | Terra | e64.000

(1/WC) Klizan, Martin vs (WC) Sproch, Dominik

Qualifier vs Qualifier

Linzer, Michael vs Michnev, Petr

Coria, Federico vs (6) Carballes Baena, Roberto

(3) Djere, Laslo vs Safwat, Mohamed

Petrovic, Danilo vs Kolar, Zdenek

Balazs, Attila vs Dancevic, Frank

Qualifier vs (8) Krajinovic, Filip

(5) Martin, Andrej vs (WC) Molcan, Alex

O’Connell, Christopher vs Ymer, Elias

Stebe, Cedrik-Marcel vs Velotti, Agustin

Harris, Lloyd vs (4) Ignatik, Uladzimir

(7) Pavlasek, Adam vs (WC) Vajda, Peter

Qualifier vs Safranek, Vaclav

Ofner, Sebastian vs Popko, Dmitry

Bellotti, Riccardo vs (2) Giraldo, Santiago