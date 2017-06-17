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Challenger Poprad Tatry e Fergana: I Main Draw. Ostacolo complicato per Bellotti

17/06/2017 15:42 12 commenti
Riccardo Bellotti classe 1991
Riccardo Bellotti classe 1991

Challenger Poprad Tatry e Fergana: I Main Draw. Ostacolo complicato per Bellotti.

UZB Challenger Fergana | Cemento | $75.000
(1) Kavcic, Blaz SLO vs Kibi, Yuya JPN
Bangoura, Sekou USA vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Sultanbekov, Amal UZB
(WC) Turgunov, Azizkhon UZB vs (7) Ilkel, Cem TUR

(4) Ivashka, Ilya BLR vs Qualifier
Sekiguchi, Shuichi JPN vs Manafov, Vladyslav UKR
Yakovlev, Andrey RUS vs Fomin, Sergey UZB
Balaji, N.Sriram IND vs (5) Schnur, Brayden CAN

(6) Kudryavtsev, Alexander RUS vs Hurkacz, Hubert POL
Duldaev, Daniiar KGZ vs (WC) Saidkarimov, Saida’Lo UZB
Dustov, Farrukh UZB vs Fayziev, Sanjar UZB
(WC) Abzalov, Sharobiddin UZB vs (3) Milojevic, Nikola SRB

(8) Gunneswaran, Prajnesh IND vs Qualifier
Maamoun , Karim-Mohamed EGY vs Shyla, Yaraslav BLR
Leshem, Edan ISR vs Ismailov, Temur UZB
Vardhan, Vishnu IND vs (2) Lee, Duckhee KOR


SLO Challenger Poprad Tatry | Terra | e64.000
(1/WC) Klizan, Martin SVK vs (WC) Sproch, Dominik SVK
Qualifier vs Qualifier
Linzer, Michael AUT vs Michnev, Petr CZE
Coria, Federico ARG vs (6) Carballes Baena, Roberto ESP

(3) Djere, Laslo SRB vs Safwat, Mohamed EGY
Petrovic, Danilo SRB vs Kolar, Zdenek CZE
Balazs, Attila HUN vs Dancevic, Frank CAN
Qualifier vs (8) Krajinovic, Filip SRB

(5) Martin, Andrej SVK vs (WC) Molcan, Alex SVK
O’Connell, Christopher AUS vs Ymer, Elias SWE
Stebe, Cedrik-Marcel GER vs Velotti, Agustin ARG
Harris, Lloyd RSA vs (4) Ignatik, Uladzimir BLR

(7) Pavlasek, Adam CZE vs (WC) Vajda, Peter SVK
Qualifier vs Safranek, Vaclav CZE
Ofner, Sebastian AUT vs Popko, Dmitry KAZ
Bellotti, Riccardo ITA vs (2) Giraldo, Santiago COL

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barra de boca 17-06-2017 17:48

klizan coria
djere kraino
martin stebe
pavla belotti

klizan djere
martin pavla

klizan pavla
klizan

 12
Replica | Quota |
barra de boca 17-06-2017 17:46

kavcic ilkel
ivash schnur
hurcazz milojevic
gunnes lee

kavcic ivash
milo lee

kavcic lee

kavcic

 11
Replica | Quota |
Dany 17-06-2017 16:50

LEE

KAVCIC

IVASHKA
MILOJEVIC

ILKEL
SCHNUR
KUDRYAVTSEV
MAAMOUN
——————–
KLIZAN

STEBE

KRAJINOVIC
PAVLASEK

CARBALLES
DJERE
YMER
OFNER

 10
Replica | Quota |
miky85 17-06-2017 16:35

klizan

pavlasek

djere
stebe

carballes
balasz
ymer
belotti

 9
Replica | Quota |
Lollo99 17-06-2017 16:34

Scritto da Lollo99
Djere
Marti
Klizan
Pavlasek
Carballes
Krajinovic
Stebe
Popko

Djere

Martin

Klizan
Pavlasek

Carballes
Krajinovic
Stebe
Bellotti

 8
Replica | Quota |
Lollo99 17-06-2017 16:33

Djere

Marti
Klizan
Pavlasek

Carballes
Krajinovic
Stebe
Popko

 7
Replica | Quota |
miky85 17-06-2017 16:32

kavcic

kudryavtsev

schnur
lee

q
sekiguchi
dustov
q

 6
Replica | Quota |
Lollo99 17-06-2017 16:31

Ivashka

Kudryavtsev

Kavcic
Shyla

Ilkel
Schnur
Dustov
Lee

 5
Replica | Quota |
brizz 17-06-2017 16:02

klizan

stebe

djere
pavlasek

c.baena
balazs
ymer
giraldo

 4
Replica | Quota |
brizz 17-06-2017 15:57

kavcic

gunneswaran

ivashka
kudryavtsev

ilkel
schnur
milojevic
lee

 3
Replica | Quota |
nico 17-06-2017 15:55

Fergana :
Qf:kavcic ilkel
Ivashka yakovlev
Hurkacz milojevic
Gunneswaran lee

Sf:kavcic ivashka
Milojevic lee

Fin: kavcic b milojevic

Propad:
Qf:klizan carballes
Djere kraijnovic
Martin ignatik
Pavlasek giraldo

Sf:klizan kraijnovic
Martin pavlasek

Fin : kraijnovic b martin

 2
Replica | Quota |
Gianluca Naso (Guest) 17-06-2017 15:54

FERGANA

Kavcic b. Ilkel
Ivashka b. Schnur
Dustov b. Kudryavtsev
Gunneswaran b. Lee

Ivashka b. Kavcic
Gunneswaran b. Dustov

Ivashka b. Gunneswaran

POPRAD

Klizan b. Michnev
Djere b. Balaszs
Stebe b. Martin
Pavlasek b. Giraldo

Djere b. Klizan
Stebe b. Pavlasek

Djere b. Stebe

 1
Replica | Quota |