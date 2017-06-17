Challenger Poprad Tatry e Fergana: I Main Draw. Ostacolo complicato per Bellotti
Challenger Poprad Tatry e Fergana: I Main Draw. Ostacolo complicato per Bellotti.
Challenger Fergana | Cemento | $75.000
(1) Kavcic, Blaz vs Kibi, Yuya
Bangoura, Sekou vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Sultanbekov, Amal
(WC) Turgunov, Azizkhon vs (7) Ilkel, Cem
(4) Ivashka, Ilya vs Qualifier
Sekiguchi, Shuichi vs Manafov, Vladyslav
Yakovlev, Andrey vs Fomin, Sergey
Balaji, N.Sriram vs (5) Schnur, Brayden
(6) Kudryavtsev, Alexander vs Hurkacz, Hubert
Duldaev, Daniiar vs (WC) Saidkarimov, Saida’Lo
Dustov, Farrukh vs Fayziev, Sanjar
(WC) Abzalov, Sharobiddin vs (3) Milojevic, Nikola
(8) Gunneswaran, Prajnesh vs Qualifier
Maamoun , Karim-Mohamed vs Shyla, Yaraslav
Leshem, Edan vs Ismailov, Temur
Vardhan, Vishnu vs (2) Lee, Duckhee
Challenger Poprad Tatry | Terra | e64.000
(1/WC) Klizan, Martin vs (WC) Sproch, Dominik
Qualifier vs Qualifier
Linzer, Michael vs Michnev, Petr
Coria, Federico vs (6) Carballes Baena, Roberto
(3) Djere, Laslo vs Safwat, Mohamed
Petrovic, Danilo vs Kolar, Zdenek
Balazs, Attila vs Dancevic, Frank
Qualifier vs (8) Krajinovic, Filip
(5) Martin, Andrej vs (WC) Molcan, Alex
O’Connell, Christopher vs Ymer, Elias
Stebe, Cedrik-Marcel vs Velotti, Agustin
Harris, Lloyd vs (4) Ignatik, Uladzimir
(7) Pavlasek, Adam vs (WC) Vajda, Peter
Qualifier vs Safranek, Vaclav
Ofner, Sebastian vs Popko, Dmitry
Bellotti, Riccardo vs (2) Giraldo, Santiago
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Fergana :
Qf:kavcic ilkel
Ivashka yakovlev
Hurkacz milojevic
Gunneswaran lee
Sf:kavcic ivashka
Milojevic lee
Fin: kavcic b milojevic
Propad:
Qf:klizan carballes
Djere kraijnovic
Martin ignatik
Pavlasek giraldo
Sf:klizan kraijnovic
Martin pavlasek
Fin : kraijnovic b martin
FERGANA
Kavcic b. Ilkel
Ivashka b. Schnur
Dustov b. Kudryavtsev
Gunneswaran b. Lee
Ivashka b. Kavcic
Gunneswaran b. Dustov
Ivashka b. Gunneswaran
POPRAD
Klizan b. Michnev
Djere b. Balaszs
Stebe b. Martin
Pavlasek b. Giraldo
Djere b. Klizan
Stebe b. Pavlasek
Djere b. Stebe