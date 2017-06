WTA Birmingham: Il Tabellone Principale. La Kerber comanda il seeding da n.1 del mondo.

WTA Birmingham Premier | Erba | $885.040

(1) Kerber, Angelique vs Safarova, Lucie

Davis, Lauren vs Osaka, Naomi

Hibino, Nao vs Siniakova, Katerina

Qualifier vs (5) Mladenovic, Kristina

(3) Cibulkova, Dominika vs Duan, Ying-Ying

Zhang, Shuai vs Linette, Magda

Cornet, Alizé vs (WC) Broady, Naomi

Gavrilova, Daria vs (7/WC) Kvitova, Petra

(6) Muguruza, Garbiñe vs Qualifier

Vekic, Donna vs Riske, Alison

Mchale, Christina vs Vandeweghe, CoCo

Tsurenko, Lesia vs (4) Konta, Johanna

(8) Strycova, Barbora vs Putintseva, Yulia

Qualifier vs Barty, Ashleigh

Qualifier vs Vikhlyantseva, Natalia

(WC) Watson, Heather vs (2) Svitolina, Elina