ATP Halle: Andreas Seppi vittorioso con Masur all’esordio nelle qualificazioni. Fuori Luca Vanni

Buona la prima per Andreas Seppi al primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Halle. L’altoatesino ha superato il tedesco Daniel Masur, n.204 ATP, col punteggio di 6-3 6-3 ed incontrerà Lukas Lacko, testa di serie numero otto, al turno finale.

PRIMO SET: Nessuna palla break e tanto equilibrio nei primi sei giochi del set d’apertura. È Masur il primo ad allentare la presa: la wild card tedesca subisce due break di fila dal 3-3 e perde la frazione iniziale per 6-3.

SECONDO SET: Andreas tiene la battuta nel primo gioco e, successivamente, non sfrutta una palla break che gli avrebbe permesso di portarsi sul 2-0. Nel sesto game, Daniel Masur cancella una chance a Seppi sul 15-40 poi alza bandiera bianca sul punto successivo perdendo la battuta. L’azzurro concede davvero poco nei propri turni di servizio e, nel nono gioco, tiene a trenta chiudendo i conti e raggiungendo il secondo turno di qualificazioni in Germania.

La partita punto per punto



ATP Halle Andreas Seppi [3] Andreas Seppi [3] 6 6 Daniel Masur Daniel Masur 3 3 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Masur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-2 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Masur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Masur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Masur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Masur 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Masur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Masur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Masur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Seppi – D. Masur

01:03:35

2 Aces 3

0 Double Faults 2

53% 1st Serve % 67%

23/27 (85%) 1st Serve Points Won 23/37 (62%)

14/24 (58%) 2nd Serve Points Won 9/18 (50%)

0/0 (0%) Break Points Saved 3/6 (50%)

9 Service Games Played 9

14/37 (38%) 1st Return Points Won 4/27 (15%)

9/18 (50%) 2nd Return Points Won 10/24 (42%)

3/6 (50%) Break Points Won 0/0 (0%)

9 Return Games Played 9

37/51 (73%) Total Service Points Won 32/55 (58%)

23/55 (42%) Total Return Points Won 14/51 (27%)

60/106 (57%) Total Points Won 46/106 (43%)

76 Ranking 204

33 Age 22

Bolzano, Italy Birthplace Bueckeburg, Germany

Caldaro, Italy Residence Munich, Germany

6’3″ (190 cm) Height 6’0″ (182 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 174 lbs (79 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2013

9/11 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$8,529,747 Career Prize Money $108,406

Niente da fare per Luca Vanni, numero 119 Atp, sconfitto dal Next Gen statunitense Ernesto Escobedo, numero 77 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle quali in due set.

La partita punto per punto



ATP Halle Ernesto Escobedo [4] Ernesto Escobedo [4] 6 7 Luca Vanni Luca Vanni 3 6 Vincitore: E. ESCOBEDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Escobedo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Vanni 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 4-2 → 5-2 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 E. Escobedo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Vanni 15-0 40-0 ace ace 3-0 → 3-1 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

E. Escobedo – L. Vanni

01:26:54

7 Aces 11

2 Double Faults 3

58% 1st Serve % 55%

40/49 (82%) 1st Serve Points Won 27/31 (87%)

15/35 (43%) 2nd Serve Points Won 12/25 (48%)

2/2 (100%) Break Points Saved 1/2 (50%)

11 Service Games Played 10

4/31 (13%) 1st Return Points Won 9/49 (18%)

13/25 (52%) 2nd Return Points Won 20/35 (57%)

1/2 (50%) Break Points Won 0/2 (0%)

10 Return Games Played 11

55/84 (65%) Total Service Points Won 39/56 (70%)

17/56 (30%) Total Return Points Won 29/84 (35%)

72/140 (51%) Total Points Won 68/140 (49%)

77 Ranking 119

20 Age 32

Los Angeles, CA, USA Birthplace Castel del Piano, Italy

West Covina, CA, USA Residence Foiano della Chiana, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’6″ (198 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 207 lbs (94 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2014 Turned Pro N/A

6/8 Year to Date Win/Loss 0/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$402,430 Career Prize Money $553,228

Lorenzo Carini