Challenger Caltanissetta: Paolo Lorenzi Ok “Lunedì in allenamento Giannessi mi ha battuto, spero che domani vada diversamente”. Alessandro Giannessi è in finale e top cento “Tutti coloro che si affacciano al professionismo sognano come primo step la top 100 e io c sono riuscito, grazie a tanti sacrifici e duri allenamenti col mio staff di Tirrenia”

Col patema d’animo al sesto match point Alessandro Giannessi agguanta meritatamente la finale del ricco Cmc città di Caltanissetta.

Il ventisettenne tennista mancino nato a La Spezia ha sconfitto 6-3 7-6 il tedesco Cedric Marcel Stebe, giustiziere ieri del palermitano Marco Cecchinato.

A fine partita l’azzurro si è buttato per terra e subito dopo ha ricevuto un meritato e lungo applauso del pubblico nisseno come sempre caloroso e numeroso.

Giannessi da lunedì sarà top 100 e dalle sue parole emerge grande gioia:

“Tutti coloro che si affacciano al professionismo sognano come primo step la top 100 e io c sono riuscito, grazie a tanti sacrifici e duri allenamenti col mio staff di Tirrenia.

Giocare qui a Caltanissetta per me è sempre speciale dal momento che la gente mi accoglie sempre con affetto. Adesso farò il tifo per Lorenzi che per me oltre che un amico è un esempio”.

Meglio di così gli organizzatori non potevano chiedere. Per il secondo anno di fila a Caltanissetta ci sarà un vincitore italiano che iscriverà il proprio nome nel prestigioso albo d’oro del Cmc da 127.000 euro.

Il numero 36 al mondo e primo favorito del tabelline Paolo Lorenzi con un duplice 64 ha battuto il numero 4 del tabellone Radu Albot e domenica alle 18.30 (diretta su supertennis) affronterà l’amico Alessandro Giannessi, vincitore sul tedesco Stebe nella prima semifinale.

Paolo Lorenzi agguanta per la seconda volta di fila la finale a Villa Amedeo, dove questa sera c’erano oltre 1500 spettatori.

A fine partita il tennista toscano ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Sono felicissimo di aver raggiunto la finale a Caltanissetta – spiega il trentacinquenne tennista azzurro – lo scorso anno sono riuscito a vincere, non pensavo che sarei tornato in finale a distanza di un anno, spero che l’epilogo sia lo stesso del 2016”.

“Lunedì in allenamento Giannessi mi ha battuto, spero che domani vada diversamente. Ci tengo a fargli i complimenti per il suo approdo nei top 100, il tennis italiano in questo momento gode di ottima salute”.

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – Semifinali

CAMPO 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Denys Molchanov / Franko Skugor vs [2] James Cerretani / Max Schnur



CH Caltanissetta Denys Molchanov / Franko Skugor Denys Molchanov / Franko Skugor 3 6 6 James Cerretani / Max Schnur [2] James Cerretani / Max Schnur [2] 6 3 10 Vincitori: CERRETANI / SCHNUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 J. Cerretani / Schnur 0-1 J. Cerretani / Schnur 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 df 9-5 df 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Molchanov / Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Molchanov / Skugor 4-4 J. Cerretani / Schnur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 4-3 → 4-4 D. Molchanov / Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Molchanov / Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Cerretani / Schnur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 D. Molchanov / Skugor 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Cerretani / Schnur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 D. Molchanov / Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 D. Molchanov / Skugor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 D. Molchanov / Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-3 → 1-4 D. Molchanov / Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Molchanov / Skugor 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [7] Alessandro Giannessi vs [Q] Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 17:00)



CH Caltanissetta Alessandro Giannessi [7] Alessandro Giannessi [7] 6 7 Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 3 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 5-4 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 C. Stebe 0-15 0-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

3. [1/WC] Paolo Lorenzi vs [4] Radu Albot (non prima ore: 19:00)