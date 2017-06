ATP Queen’s: Stefano Napolitano sconfitto da Herbert nelle qualificazioni

Sconfitta al primo turno di qualificazioni per Stefano Napolitano nel torneo ATP 500 del Queen’s.

Il giocatore biellese, entrato all’ultimo momento nel tabellone cadetto in seguito a diversi forfait, è stato battuto da Pierre-Hugues Herbert, testa di serie numero tre, col punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 4 minuti di partita.

Il transalpino approda così al turno decisivo, dove affronterà il vincente dell’incontro fra Stefan Kozlov e Kenny De Schepper.

Per Napolitano, che ha scelto di giocare questo torneo con l’obiettivo di preparare al meglio le qualificazioni di Wimbledon, si è trattata della seconda sconfitta in carriera su cinque incontri professionistici disputati sull’erba. Era dal 2013 che il piemontese non disputava un match su questa superficie: in quell’occasione, raggiunse la semifinale in un Futures dove perse da Neil Pauffley per 6-3 7-6.

PRIMO SET: Inizio molto complicato per Napolitano, costretto a cedere per due volte consecutive la battuta nel secondo e nel quarto gioco. Sotto per 0-4, l’azzurro riesce a sbloccarsi ma poi vanifica il tentativo di rimonta perdendo ancora il turno di servizio.

Nel settimo game, Herbert tiene a trenta e chiude la frazione per 6-1 in poco più di venti minuti di partita.

A fare la differenza in questo primo set sono stati i punti vinti con la prima di servizio: Herbert si è aggiudicato 13 punti su 15 con questo fondamentale (87%), Napolitano solo 4 su 10 (40%).

SECONDO SET: Napolitano parte col piede giusto nel secondo parziale, salvo poi complicarsi la vita nel terzo game subendo il break a trenta. Herbert non concede alcuna chance all’avversario e, avanti 4-2, piazza il doppio break di vantaggio, garantedosi l’opportunità di servire per due volte per chiudere i conti.

Il primo tentativo va a vuoto: da 40-0, il n.75 ATP non sfrutta tre palle match e viene rimontato da Napolitano, che accorcia lo svantaggio sul rivale. Nel nono gioco, Stefano salva un altro match point e si porta sul 4-5.

Herbert si presenta nuovamente ad un turno di servizio dalla vittoria: non concretizza l’ennesima palla match ma successivamente riesce a chiudere tenendo a trenta la battuta, 6-1 6-4 lo score.

La partita punto per punto



ATP London Pierre-Hugues Herbert [3] Pierre-Hugues Herbert [3] 6 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 1 4 Vincitore: P. HERBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Napolitano 0-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 P. Herbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 5-1 → 6-1 S. Napolitano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 P. Herbert 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-0 → 4-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 P. Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Napolitano 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Herbert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

P. Herbert – S. Napolitano

01:04:32

11 Aces 1

4 Double Faults 3

59% 1st Serve % 63%

28/32 (88%) 1st Serve Points Won 16/33 (48%)

6/22 (27%) 2nd Serve Points Won 9/19 (47%)

2/4 (50%) Break Points Saved 6/11 (55%)

9 Service Games Played 8

17/33 (52%) 1st Return Points Won 4/32 (13%)

10/19 (53%) 2nd Return Points Won 16/22 (73%)

5/11 (45%) Break Points Won 2/4 (50%)

8 Return Games Played 9

34/54 (63%) Total Service Points Won 25/52 (48%)

27/52 (52%) Total Return Points Won 20/54 (37%)

61/106 (58%) Total Points Won 45/106 (42%)

75 Ranking 152

26 Age 22

Schiltigheim, France Birthplace Biella, Italy

Develier, Switzerland Residence Pollone, Italy

6’2″ (187 cm) Height 6’5″ (195 cm)

174 lbs (79 kg) Weight 198 lbs (90 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro N/A

7/10 Year to Date Win/Loss 1/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$3,397,677 Career Prize Money $221,928

Lorenzo Carini