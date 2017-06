La grande sportività di Su-Wei Hsieh

Grande sportività da parte di Su-Wei Hsieh.

Nel torneo di Nottingham, la tennista di Taipei, in una situazione di punteggio a lei sfarevole (sotto 3-5 contro Safarova), si è resa protagonista di un bel gesto: sia il giudice di linea che il giudice di sedia hanno chiamato out una palla di Safarova che però aveva colpito nettamente la riga (come si evince dal gesso che si è sparso nella zona dopo il rimbalzo).

La chiamata errata avrebbe potuto favorire Hsieh, che ha però deciso di dare il punto alla sua avversaria ricevendo numerosi applausi da parte dei presenti.

Per la cronaca, la partita se l’è aggiudicata Lucie Safarova al tiebreak del terzo dopo aver cancellato due match point a Hsieh.

Lorenzo Carini