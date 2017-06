Challenger Todi, Ilkley, Fergana, Poprad Tatry e Blois: Tabelloni di Qualificazione. Azzurri solo a Todi

Challenger Todi | Terra | e43.000

(1) Zekic, Miljan vs Bye

Licciardi, Pietro vs Smirnov, Artem

Moroni, Gian Marco vs Massara, Antonio

Bye vs (7) Kapas, Andriej

(2) Taberner, Carlos vs Bye

Hach Verdugo, Hans vs Bye

Lawson, Alex vs (WC) Santini, Lorenzo

Bye vs (6) Safiullin, Roman

(3) Lokoli, Laurent vs Bye

(WC) Oxley, Joshua vs (WC) Cecconi, Federico

(WC) De Bernardis, Alessio vs (WC) Haider-Maurer, Andreas

Bye vs (8) Giacalone, Omar

(4) Cachin, Pedro vs Bye

Di Nicola, Gianluca vs Bye

Bye vs Bednarek, Tomasz

Bye vs (5) Galan, Daniel Elahi

SIDERNESTOR CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pietro Licciardi vs Artem Smirnov

2. Gian Marco Moroni vs Antonio Massara

3. [2] Carlos Taberner vs Hans Hach Verdugo

4. [WC] Alessio De Bernardis OR [WC] Andreas Haider-Maurer vs [8] Omar Giacalone (non prima ore: 14:00)

5. Gian Marco Moroni OR Antonio Massara vs [7] Andriej Kapas

GRANDSTAND – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Joshua Oxley vs [WC] Federico Cecconi

2. Alex Lawson vs [WC] Lorenzo Santini

3. [3] Laurent Lokoli vs [WC] Joshua Oxley OR [WC] Federico Cecconi

4. Alex Lawson OR [WC] Lorenzo Santini vs [6] Roman Safiullin (non prima ore: 14:00)

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Alessio De Bernardis vs [WC] Andreas Haider-Maurer

2. Tomasz Bednarek vs [5] Daniel Elahi Galan

3. [4] Pedro Cachin vs Gianluca Di Nicola

4. [1] Miljan Zekic vs Pietro Licciardi OR Artem Smirnov (non prima ore: 14:00)

Challenger Fergana | Cemento | $75.000

(1) Betov, Sergey vs Bye

(WC) Sottimov, Timur vs (WC) Nabiev, Olimjon

(2) Tsoy, Pavel vs Bye

Bye vs (WC) Kutibaev, Sanetulla

(3) Khabibulin, Timur vs Bye

(WC) Isakov, Abror vs (WC) Dadabaev, Aziz

(4/WC) Sapaev, Batyr vs Bye

Bye vs (5) Surchenko, Dmitry

Challenger Blois | Terra | e43.000

(1) Griekspoor, Tallon vs Bye

Van Peperzeel, Gavin vs Diep, Florent

De Paula, Fabiano vs Chaplin, Jarryd

(WC) Brosset, Samuel vs (6) Jacq, Gregoire

(2) Michon, Axel vs Bye

Neis, Fabricio vs Arneodo, Romain

(WC) Girat Magin, Victor vs Zopp, Jurgen

Reinwein, Sami vs (7) Ymer, Mikael

(3) Moutet, Corentin vs Bye

Reboul, Fabien vs Gonzales, Ruben

Strokan, Artem vs Vandenbulcke, Yannick

(WC) Bisson, Maxime vs (8) Okala, Jules

(4) Banes, Maverick vs Bye

(WC) Thivant, Yannick vs Gautier, Alexis

(WC) Penaud, Alexandre vs Akhmaev, Iznaur

Bye vs (5) Lindell, Christian

Challenger Poprad Tatry | Terra | e64.000

(1) Sorgi, Joao Pedro vs Bye

Margaroli, Luca vs Simonsson, Fred

Cornea, Victor Vlad vs Elgin, Mikhail

Bye vs (7/WC) Nema, Patrik

(2) Novak, Dennis vs Bye

Arvidsson, Isak vs Bye

Bye vs (WC) Puskar, Samuel

Bye vs (8) Bielinskyi, Oleksandr

(3) Horansky, Filip vs Bye

(WC) Liska, Tomas vs Bye

Bye vs (WC) Samosi, Peter

Bye vs (6) Ursu, Vadym

(4) Cacic, Nikola vs Bye

(WC) Mokry, Alex vs Bye

Bobrov, Bogdan vs (WC) Scott, Dylan

Bye vs (5) Kellovsky, Dominik

Challenger Ilkley | Erba | e127.000

In attesa……