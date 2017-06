WTA Birmingham: Il tabellone di qualificazione. Presente Camila Giorgi

WTA Birmingham Premier | Erba | $885.040

(1) Vondrousova, Marketa vs Aoyama, Shuko

Naydenova, Aleksandrina vs Shinikova, Isabella

Raina, Ankita vs Dunne, Katy

Rodionova, Anastasia vs (6) Smitkova, Tereza

(2) Giorgi, Camila vs (WC) Appleton, Emily

(WC) Murray, Samantha vs Min, Grace

Cabrera, Lizette vs Stollar, Fanny

Yastremska, Dayana vs (8) Fett, Jana

(3) Hsieh, Su-Wei vs Perrin, Conny

Larcher de Brito, Michelle vs Cako, Jacqueline

Robson, Laura vs Kato, Miyu

Savchuk, Olga vs (7) Soylu, Ipek

(4) Vickery, Sachia vs Dabrowski, Gabriela

(WC) Burrage, Jodie vs Boulter, Katie

Krejsova, Petra vs Moore, Tara

(WC) Swan, Katie vs (5) Kulichkova, Elizaveta