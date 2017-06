Il grande tennis torna a Parma…piu’ eccelso che mai!

Dal 24 Giugno al 2 Luglio il Tc President di Basilicanova propone il terzo Torneo internazionale ITF con un montepremi aumentato.

E’ ormai uno degli appuntamenti tennistici clou dell’Emilia Romagna e di tutto il circuito internazionale ospitato nella nostra penisola. Per il terzo anno consecutivo, dal 24 Giugno al 2 Luglio, il Tc President di Basilicanova sarà palcoscenico di un Torneo Internazionale ITF maschile – President CUP, rassegna mondiale di spicco in partenza tra pochi giorni sui campi in terra rossa del bellissimo club emiliano.

La grande novità di questa stagione è l’incremento del montepremi, da 10.000 a 15.000 dollari, a testimonianza del grande impegno da parte del circolo parmense e il conseguente innalzamento di livello che esso comporterà. Basta leggere l’entry list dei partecipanti per rendersi conto della qualità dei match in programma la prossima settimana. Un “cut-off” ben al di sotto della novecentesima posizione della classifica mondiale, sei tennisti tra i primi 500, tredici nazioni rappresentate tra main draw e qualificazioni.

La classica sfida tra Italia e Resto del Mondo che si ripete a ogni Future sarà particolarmente equilibrata al Tc President quest’anno. A decretare la supremazia in un albo d’oro per il momento in perfetta parità (nel 2015 ha vinto il tedesco Maximilian Marterer, nel 2016 l’azzurro Lorenzo Giustino) interverranno i nostri alfieri, in particolare Roberto Marcora e Walter Trusendi, gli unici due giocatori al di sotto dei primi 400 posti nel ranking ATP: la testa di serie numero 1 di Busto Arsizio, dopo un bruttissimo infortunio alla spalla sembra tornato in ottima forma e appena un mese fa si è qualificato al main draw del Torneo ATP 250 di Ginevra, mentre il carrarese deve confermare la finale raggiunta nella passata edizione. La “legione straniera” risponde con l’austriaco Lenny Hampel (414 al mondo), il brasiliano Bruno Sant’Anna (462 al mondo), lo spagnolo Javier Marti (488 al mondo, con un passato di 170) e una nutrita pattuglia tedesca, forte di ben tre iscritti nel main draw.

Il Torneo Internazionale ITF “President Cup” aprirà ufficialmente i battenti Sabato 24 Giugno con il tabellone di qualificazione. L’ingresso sui campi di Basilicanova sarà libero per tutta la durata della manifestazione.