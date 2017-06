Video del Giorno: Jerzy Janowicz grida Hamburger e riceve un warning

Jerzy Janowicz ha ricevuto l’altro giorno a Stoccarda uno dei warning più strani della storia del tennis.

Il polacco è stato sanzionato per una violazione del codice di condotta per aver gridato un’oscenità ma Janowicz è rimasto diversi minuti a discutere con il supervisor. Il motivo? Jerzy sosteneva di aver gridato la parola ‘hamburger’.

Il pubblico non riusciva a smettere di ridere mentre il polacco si è difeso perché riteneva che fosse ingiusto essere stato sanzionato per non aver detto alcuna oscenità.

Dopo la discussione ha gridato “Hot dog!’, ‘Donuts!”.

2° Parte

1° Parte