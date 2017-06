Challenger Caltanissetta: I risultati dei Quarti di Finale. Paolo Lorenzi avanza. Alessandro Giannessi in semifinale “Spero di fare altrettanto sabato contro Stebe che ho visto in condizioni smaglianti nel match contro Cecchinato”

Alessandro Giannessi raggiunge le semifinali del Cmc città di Caltanissetta grazie alla bella vittoria in tre set ai danni del kazako Mihkail Kukushkin testa di serie numero tre del tabellone. Il mancino ventiseienne nato a La Spezia ha fatto suo il confronto per 64 16 64.

Giannessi eguaglia così lo stesso risultato della passata stagione, ma soprattutto si avvicina sensibilmente alla top 100, traguardo di grande rilievo per il tennista ligure.

“Sono molto felice per il raggiungimento della semifinale – racconta a fine match Giannessi – ho giocato molto bene quest’oggi. Spero di fare altrettanto sabato contro Stebe che ho visto in condizioni smaglianti nel match contro Cecchinato”.

“Da qui a fine stagione – prosegue – spero di migliorarmi sempre di più. Un primo step era quello di agguantare la top 100 e ci sono molto vicino”.

Una prestazione sontuosa di Cedric Marcel Stebe spegne i sogni di gloria del palermitano Marco Cecchinato che cede in poco meno di un’ora col punteggio di 62 61.

Poco da rimproverarsi per l’azzurro che si è dovuto inchinare al suo avversario, autore di un match perfetto. Stebe non ha patito la lunghissima maratona di ieri contro Travaglia. L’ex top 70, in questa stagione vanta i quarti all’Atp 250 di Ginevra come miglior risultato a livello di circuito maggiore.

Ricordiamo che per oltre un anno e mezzo, a causa di un grave infortunio all’anca Stebe è rimasto fermo precipitando nella classifica mondiale.

Sono al terzo set (nel terzo quarto di finale ) il moldavo Radu Albot e l’americano Tennys Sandgren.

Alle 20 sarà la volta della prima testa di serie Paolo Lorenzi opposto all’argentino Guido Andreozzi.

Paolo Lorenzi incanta Villa Amedeo. Con una prestazione coraggiosa e grintosa il numero 1 del tabellone si garantisce le semifinali del ricco Cmc città di Caltanissetta. Il numero 36 al mondo ha sconfitto questa sera il quotato argentino Guido Andreozzi per 62 36 64.

Lorenzi in semifinale, alle 19, sfiderà il moldavo Radu Albot col quale non ha precedenti.

Il toscano, campione in carica è voglioso di bissare la vittoria del 2016.

“Vincere nuovamente a Caltanissetta sarebbe fantastico – ha detto Lorenzi – la gente mi adora e spero di ricambiare questo affetto. Contro Albot mi aspetta un confronto molto duro, lui oltre ad essere un top 100 è un giocatore di spessore”.

La prima semifinale in programma alle 17 vedrà sfidarsi Alessandro Giannessi e il tedesco Stebe, un confronto tutto tra tennisti mancini. La finale di doppio è invece programmato per le 15 e vedrà fronteggiarsi la coppia statutinitense Cerretani-Schnur e la coppia formata da l’ucraino Molchanov ed il croato Skugor.

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – Quarti di Finale

CAMPO 1 – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [6] Marco Cecchinato vs [Q] Cedrik-Marcel Stebe



CH Caltanissetta Marco Cecchinato [6] Marco Cecchinato [6] 1 2 Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 6 6 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 C. Stebe 15-0 30-0 ace 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Stebe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [7] Alessandro Giannessi vs [3] Mikhail Kukushkin (non prima ore: 16:30)



CH Caltanissetta Alessandro Giannessi [7] Alessandro Giannessi [7] 6 1 6 Mikhail Kukushkin [3] Mikhail Kukushkin [3] 4 6 1 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-0 → 5-1 A. Giannessi 15-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 0-5 → 1-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Giannessi 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Kukushkin 2-2 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1/WC] Paolo Lorenzi vs Guido Andreozzi (non prima ore: 20:00)



CH Caltanissetta Paolo Lorenzi [1] Paolo Lorenzi [1] 6 3 6 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 2 6 4 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 5-4 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Lorenzi 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Andreozzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 2-1 → 3-1 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

CAMPO 2 – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Federico Delbonis / Guillermo Duran vs [2] James Cerretani / Max Schnur



CH Caltanissetta Federico Delbonis / Guillermo Duran Federico Delbonis / Guillermo Duran 4 6 James Cerretani / Max Schnur [2] James Cerretani / Max Schnur [2] 6 7 Vincitori: CERRETANI / SCHNUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 df 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 6-5 → 6-6 F. Delbonis / Duran 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Cerretani / Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 F. Delbonis / Duran 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 J. Cerretani / Schnur 15-0 4-3 → 4-4 F. Delbonis / Duran 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Cerretani / Schnur 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 3-2 → 3-3 F. Delbonis / Duran 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Cerretani / Schnur 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 F. Delbonis / Duran 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Delbonis / Duran 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Delbonis / Duran 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Delbonis / Duran 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 J. Cerretani / Schnur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Delbonis / Duran 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 F. Delbonis / Duran 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Delbonis / Duran 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [4] Radu Albot vs [8] Tennys Sandgren



CH Caltanissetta Radu Albot [4] Radu Albot [4] 6 3 7 Tennys Sandgren [8] Tennys Sandgren [8] 3 6 6 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2-3* 3-3* df 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Albot 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 T. Sandgren 15-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 1-3 R. Albot 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. Facundo Bagnis / Marco Cecchinato vs Denys Molchanov / Franko Skugor