Challenger Lisbona: Gianluigi Quinzi in rimonta conquista le semifinali (Video)

Gianluigi Quinzi supera in rimonta il portoghese Pedro Sousa e conquista le semifinali.

Da segnalare che l’azzurro era sotto di un set e nel secondo parziale era in svantaggio per 1 a 3, 40 pari con Gianluigi al servizio ad un passo dal doppio break.

Quinzi ha reagito e ha conquistato il tiebreak per 7 punti a 5, dopo aver rimontato dal 2 a 4.

In semifinale sfiderà Taro Daniel, classe 1993 e n.93 ATP.

[7] Pedro Sousa vs Gianluigi Quinzi



CH Lisbon Pedro Sousa [7] Pedro Sousa [7] 6 6 2 Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 3 7 6 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 2-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 P. Sousa 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Sousa 0-15 0-30 15-40 30-40 40-A 3-2 → 3-3 G. Quinzi 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

7 Aces 15 Double Faults 076% 1st Serve % 57%50/85 (59%) 1st Serve Points Won 40/62 (65%)14/27 (52%) 2nd Serve Points Won 26/47 (55%)8/13 (62%) Break Points Saved 8/12 (67%)15 Service Games Played 1422/62 (35%) 1st Return Points Won 35/85 (41%)21/47 (45%) 2nd Return Points Won 13/27 (48%)4/12 (33%) Break Points Won 5/13 (38%)14 Return Games Played 1564/112 (57%) Total Service Points Won 66/109 (61%)43/109 (39%) Total Return Points Won 48/112 (43%)107/221 (48%) Total Points Won 114/221 (52%)

154 Ranking 263

29 Age 21

Lisbon, Portugal Birthplace Cittadella, Italy

Lisbon, Portugal Residence Bradenton Florida, USA

5’10” (177 cm) Height 6’3″ (190 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2007 Turned Pro N/A

3/1 Year to Date Win/Loss 1/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$269,348 Career Prize Money $103,475

Challenger Lisbon | Terra | e43.000 – Quarti di Finale

ESTÁDIO CIF – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Attila Balazs vs Joris De Loore



CH Lisbon Attila Balazs Attila Balazs 7 6 Joris De Loore Joris De Loore 6 3 Vincitore: A. BALAZS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Balazs 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* df 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. De Loore 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 6-5 → 6-6 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. De Loore 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. De Loore 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. De Loore 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 1-1 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. [Q] Daniel Munoz de la Nava vs Oscar Otte



CH Lisbon Daniel Munoz de la Nava Daniel Munoz de la Nava 3 1 Oscar Otte Oscar Otte 6 6 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 O. Otte 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 O. Otte 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 15-30 df 0-3 → 0-4 O. Otte 15-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 O. Otte 0-15 df 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 O. Otte 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Attila Balazs / Gabor Borsos vs [WC] Fred Gil / Goncalo Oliveira (non prima ore: 16:00)



CH Lisbon Attila Balazs / Gabor Borsos Attila Balazs / Gabor Borsos 7 5 6 Fred Gil / Goncalo Oliveira Fred Gil / Goncalo Oliveira 6 7 10 Vincitori: GIL / OLIVEIRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 F. Gil / Oliveira 0-1 F. Gil / Oliveira 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 ace 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 df 7-4 8-4 8-5 9-5 9-6 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Balazs / Borsos 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Balazs / Borsos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Balazs / Borsos 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Gil / Oliveira 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Balazs / Borsos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 F. Gil / Oliveira 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Balazs / Borsos 15-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 3-1 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Balazs / Borsos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Gil / Oliveira 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* df 6*-5 6-6 → 7-6 F. Gil / Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Balazs / Borsos 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 F. Gil / Oliveira 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 A. Balazs / Borsos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Gil / Oliveira 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Balazs / Borsos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Balazs / Borsos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Balazs / Borsos 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 F. Gil / Oliveira 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Balazs / Borsos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

COURT LISBOA – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ruan Roelofse / Christopher Rungkat vs Roberto Carballes Baena / Federico Coria



CH Lisbon Ruan Roelofse / Christopher Rungkat Ruan Roelofse / Christopher Rungkat 6 6 Roberto Carballes Baena / Federico Coria Roberto Carballes Baena / Federico Coria 2 0 Vincitori: ROELOFSE / RUNGKAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 R. Roelofse / Rungkat 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 6-0 R. Carballes Baena / Coria 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-0 → 5-0 R. Roelofse / Rungkat 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Carballes Baena / Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 2-0 → 3-0 R. Roelofse / Rungkat 0-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena / Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Roelofse / Rungkat 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 R. Carballes Baena / Coria 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 R. Roelofse / Rungkat 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Carballes Baena / Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 R. Roelofse / Rungkat 0-15 15-15 30-15 3-0 → 4-0 R. Carballes Baena / Coria 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 2-0 → 3-0 R. Roelofse / Rungkat 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena / Coria 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

2. Gleb Sakharov vs [3] Taro Daniel