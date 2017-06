La Coppa Davis 2.0: cambi che salveranno la competizione?

Una serie di modifiche già approvate dal Board of Directors e che verranno discusse nel meeting di Ho Chi Mihn in Vietnam ad agosto, data limite in cui tali cambi diverranno realtà già dalla prossima edizione della Coppa Davis: se ne parlava da tempo per ravvivare la manifestazione, sempre meno appetitosa per gli appassionati del bel tennis ma anche per i campioni della racchetta solitamente riluttanti nel prendervi parte. Ma quali sono questi cambiamenti che già a partire della prossima edizione della Davis vedranno la luce?

La finale si giocherà in campo neutro in una sede che sarà diversa anno dopo anno (un po’ come la finale della Champions League nel calcio) e che si presterà a ospitare anche la finale della Fed Cup, una novità che però non sembra né cambiare gli equilibri della competizione né rendere più attrattiva la formula. Un piccolo aggiustamento, più che altro logistico.

Ciò che invece cambierà e non di poco il corso delle prossime edizioni della Coppa Davis è la distanza prescelta per l’evento: niente più 3 set su 5 ma solamente partite al meglio dei 3. Merce rara i 5 set, che rimarranno in vita sfortunatamente nel circuito solo per gli appuntamenti Slam, di cui peraltro si discutono modifiche che possano relegare la lunga distanza dei match solo alla seconda settimana.

L’idea è quella di rendere più appetitosa la formula in modo da attrarre più campioni nei vari week end di gioco restii a sperperare le proprie energie (però le varie IPTL si che le giocano…) e arrestare l’emorragia di spettatori che negli ultimi anni ha colpito la Coppa: dato per scontato che il tennis 3 su 5 è tutto un altro sport rispetto a quello più breve, siamo sicuri che tanti cambiamenti facciano rima con successo? La vita ci insegna che la voglia costante di cambiare per restare al passo con i tempi per evolversi sempre e comunque ad ogni costo anche bruciando tappe e andando oltre i limiti spesso, purtroppo, significa disfatta.

Personalmente non credo che stravolgere una manifestazione storica che nel tempo ha saputo creare bellissimi ricordi legati a match leggendari possa portare necessariamente a qualcosa di buono: ammetto che l’idea del restyling possa essere affascinante ma sono estremamente convinto che ridurre la durata dei match, equiparandoli a quelli di un “semplice” ATP250, complichi solo le cose con il rischio prossimo di acuire l’emorragia piuttosto che arginarla.

Perché in un mondo di continue rivoluzioni anche la bellezza del passato più attuale deve essere messa a giudizio?

Alessandro Orecchio