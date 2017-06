Andy Murray e la prima posizione mondiale: “Molto probabilmente verrò superato. Non posso mantenere il primo posto per il resto della carriera, è inevitabile”

Andy Murray è il numero uno della classifica ATP da otto mesi. Dietro di lui, continua a scalare posizioni Rafael Nadal, ora secondo in graduatoria dopo la vittoria al Roland Garros.

Murray, dopo i modesti risultati raccolti nell’ultimo periodo e vista l’ottima forma del rivale maiorchino, ha riflettuto in merito al suo status di n.1 al mondo in un’intervista rilasciata a Metro.uk: “Molto probabilmente verrò superato. Non posso mantenere il primo posto per il resto della carriera, è inevitabile che qualcuno mi tolga questo privilegio prima o poi”.

“Un numero uno al mondo non può permettersi di vincere poco da febbraio al Roland Garros e di non far bene nei grandi tornei. Pertanto, è assai probabile che accada. Vorrei vincere Wimbledon, ma non per i 2000 punti in palio, bensì perchè è questo il mio vero obiettivo. Mi allenerò duramente ed arriverò pronto a questo evento”, ha commentato lo scozzese.

Murray ha speso qualche parola anche per la concorrenza, piuttosto agguerrita negli ultimi mesi e formata da Nadal e Federer: “Ho avuto modo di confrontarmi con questi giocatori per tutto l’arco della mia carriera e grazie a loro sono anche migliorato. E’ da inizio anno che giocano un grande tennis. Rafa? E’ incredibile il fatto che sia riuscito a vincere per dieci volte al Roland Garros. Guardare le loro partite mi motiva e mi spinge a fare sempre del mio meglio. Non si vincono i grandi tornei senza grandi vittorie”, ha concluso.

Lorenzo Carini