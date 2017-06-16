Italiani nei Future Copertina, Future

Italiani nel circuito Future: Risultati 16 Giugno 2017. I risultati di oggi

16/06/2017 15:26 4 commenti
Francesco Vilardo - Foto Panunzio
Francesco Vilardo - Foto Panunzio

ROU Romania F3 – $15,000 – Terra – Quarti di Finale
Francesco Vilardo ITA vs. Samuel Bensoussan FRA 2 incontro dalle ore 10:00

ITF Romania F3
F. Vilardo
2
4
S. Bensoussan
6
6
Vincitore: S. Bensoussan
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Alessandro Petrone ITA vs. Mircea-Alexandru Jecan ROU 2 incontro dalle ore 10:00

ITF Romania F3
A. Petrone
6
6
M. Jecan
1
4
Vincitore: A. Petrone
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ITA Italy F17 – Bergamo – $15,000 – Terra – Semifinale
Andrea Collarini ARG [1] vs. Andrea Pellegrino ITA ore 16:00

ITF Italy F17
A. Collarini [1]
30
4
6
2
A. Pellegrino
15
6
2
3
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4 commenti

Gabriele da Firenze 16-06-2017 18:31

Forza Andrea!!! 🙂

 4
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Gian50 16-06-2017 15:47

bravo davvero Petrone semifinale raggiunta,bene cosi’

 3
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Fai2 (Guest) 16-06-2017 15:38

Streaming da Bergamo??

 2
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Guido (Guest) 16-06-2017 14:01

Bravo Petrone, sta alzando il livello mi sembra. Il best ranking é ormai vicino.

 1
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