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Italiani nel circuito Future: Risultati 16 Giugno 2017. I risultati di oggi
16/06/2017 15:26 4 commenti
Romania F3 – $15,000 – Terra – Quarti di Finale
Francesco Vilardo vs. Samuel Bensoussan 2 incontro dalle ore 10:00
ITF Romania F3
F. Vilardo
2
4
S. Bensoussan
6
6
Vincitore: S. Bensoussan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
S. Bensoussan
15-0
30-0
30-15
40-15
4-5 → 4-6
F. Vilardo
0-15
0-30
0-40
15-40
4-4 → 4-5
S. Bensoussan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
F. Vilardo
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
S. Bensoussan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
F. Vilardo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
S. Bensoussan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Vilardo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
S. Bensoussan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Vilardo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
S. Bensoussan
15-0
15-15
30-15
40-15
2-5 → 2-6
F. Vilardo
15-0
15-15
15-30
15-40
2-4 → 2-5
S. Bensoussan
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3 → 2-4
F. Vilardo
15-0
30-0
40-0
40-15
1-3 → 2-3
S. Bensoussan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
F. Vilardo
15-0
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
S. Bensoussan
15-0
15-15
15-30
30-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Vilardo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Alessandro Petrone vs. Mircea-Alexandru Jecan 2 incontro dalle ore 10:00
ITF Romania F3
A. Petrone
6
6
M. Jecan
1
4
Vincitore: A. Petrone
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
A. Petrone
15-0
30-0
40-0
5-4 → 6-4
M. Jecan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Petrone
15-0
15-15
15-30
15-40
5-2 → 5-3
M. Jecan
15-0
30-0
30-15
40-15
5-1 → 5-2
A. Petrone
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
M. Jecan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Petrone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Jecan
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
A. Petrone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Jecan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
A. Petrone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
M. Jecan
0-15
0-30
0-40
4-1 → 5-1
A. Petrone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
M. Jecan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Petrone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
M. Jecan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Petrone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Italy F17 – Bergamo – $15,000 – Terra – Semifinale
Andrea Collarini [1] vs. Andrea Pellegrino ore 16:00
ITF Italy F17
A. Collarini [1]•
30
4
6
2
A. Pellegrino
15
6
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Collarini
15-0
15-15
30-15
2-3
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Collarini
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Collarini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Pellegrino
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
A. Collarini
15-0
30-0
40-0
40-15
5-2 → 6-2
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
A. Collarini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Collarini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Pellegrino
0-15
0-30
0-40
1-1 → 2-1
A. Collarini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Pellegrino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
A. Collarini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
A. Collarini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Pellegrino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Collarini
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
A. Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
A. Collarini
15-0
30-0
40-0
0-3 → 1-3
A. Pellegrino
15-0
30-0
40-0
40-15
0-2 → 0-3
A. Collarini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
TAG: Circuito Future, Italiani nei Future
4 commenti
Forza Andrea!!! 🙂
bravo davvero Petrone semifinale raggiunta,bene cosi’
Streaming da Bergamo??
Bravo Petrone, sta alzando il livello mi sembra. Il best ranking é ormai vicino.