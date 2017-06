Andrea Pellegrino, ultima speranza azzurra

Il 20enne di Bisceglie è l’ultimo italiano in gara a Bergamo: sfrutta la stanchezza del maratoneta Agamenone e adesso pesca un altro argentino, il super favorito Andrea Collarini, imbattuto da otto match. L’altra semifinale sarà Galovic-Antonescu: esce con onore Giovanni Fonio.

Dodici mesi fa si era spinto nei quarti, stavolta ha fatto un passo in più. E non è detto che l’avventura di Andrea Pellegrino al Trofeo UBI Banca – Memorial Mauro Capponi (15.000$, terra battuta) sia finita qui. Il pugliese di Bisceglie, 20 anni compiuti a marzo, è l’unico italiano in semifinale al Futures bergamasco. Andrea aveva bisogno di un risultato di prestigio dopo un avvio di stagione non così semplice. L’anno scorso aveva giocato benissimo, scalando un migliaio di posizioni nel ranking ATP, mentre quest’anno ha faticato un po’. Oggi è numero 551 ATP, ancora lontano da un best ranking al numero 456. Quello di Bergamo è il miglior risultato di una stagione che gli aveva regalato un solo quarto di finale, a Santa Margherita di Pula. Ma stiamo parlando di un ragazzo di qualità, su cui la FIT punta molto. Seguito dallo staff federale, soltanto un anno fa batteva il top-100 ATP Horacio Zeballos e raggiungeva i quarti al Challenger di Roma. Ci sono argentini nel suo destino anche al Città dei Mille: nei quarti ha superato l’ostico Franco Agamenone in una dura battaglia, durata quasi tre ore. Come era prevedibile, l’argentino ha patito le fatiche dei giorni precedenti. Dopo due set decisamente equilibrati, è calato nel terzo fino a cedere col punteggio di 6-4 5-7 6-1. Pellegrino avrà una grande responsabilità: con gli altri azzurri eliminati, è l’unico a poter dare continuità a una tradizione che vede l’Italia sempre vincente (nel 2015 con Gianluca Naso, l’anno scorso con Adelchi Virgili). Lui è un tipo competitivo, con le idee chiare e con un background notevole, anche perché arriva dalla stessa regione di Flavia Pennetta e Roberta Vinci. La Puglia ha dato i natali anche a Gianluca Pozzi (che lo ha seguito tempo fa, quando era transitato dall’Accademia Tennis Bari) e a Thomas Fabbiano. Per proseguire la rincorsa, in semifinale dovrà battere Andrea Collarini, altro argentino, prima testa di serie. Nel replay della finale di Padova, Collarini ha tenuto a bada il brasiliano Orlando Luz, battuto con un netto 6-2 6-2, punteggio ancora più severo rispetto a cinque giorni fa. Collarini è in forma strepitosa: ha vinto 17 delle ultime 19 partite. Partirà favorito, ma Pellegrino può dire la sua. Nella parte bassa del tabellone, si giocheranno un posto in finale Viktor Galovic e il rumeno Vasile Antonescu. L’italocroato è stato bravo a sgretolare alla distanza lo svizzero Ritschard, mentre Antonescu ha superato il giovane azzurro Giovanni Fonio. E’ stato un match combattuto, deciso su pochi punti. Peccato per Fonio, una delle principali note liete del torneo bergamasco. Antonescu, tuttavia, ha meritato di vincere mostrando un tennis che vale ben più della sua attuale classifica.