Jelena Ostapenko e l’erba: “Non capivo come le persone riuscissero a giocare a tennis, lì. Pensavo che l’erba fosse per il calcio”

Per Jelena Ostapenko, il tempo di festeggiare la vittoria al Roland Garros è ampiamente terminato. Sarà adesso necessario concentrarsi sui tornei sull’erba, superficie su cui la lettone ha ammesso di avere riscontrato alcuni problemi di adattamento.

A tale proposito, la ventenne ha ricordato il proprio debutto assoluto nella fase di qualificazione a Wimbledon, avvenuto ad appena quindici anni. “Non capivo come le persone riuscissero a giocare a tennis, lì. Pensavo che l’erba fosse per il calcio. Dopo, però, ho imparato a giocarci ed ho iniziato ad assimilare i movimento. Ora, giocare sull’erba mi piace”, ha detto la Ostapenko, la quale si è detta pronta per ricevere l’immancabile etichetta di nuova “stellina” del tennis mondiale.

“Attirare attenzioni non mi fa paura. Avere dei fans è sempre una cosa buona. E’ normale che adesso avrò maggiore pressione addosso, ma farò del mio meglio per gestirla. Potrà essere difficile, ma sono io ad aver scelto la vita da tennista”, ha aggiunto Jelena, che grazie al proprio trionfo a Parigi si è portata al dodicesimo posto della classifica WTA (scalando ben trentacinque posizioni).

