Tennis Europe Junior Tour U12, al via le fasi finali al C.S. Plebiscito

Si entra nel vivo della 9^ edizione del torneo internazionale giovanile Tennis Europe Junior Tour “Città di Padova”, uno dei cinque appuntamenti italiani del circuito internazionale, di base presso il Centro Sportivo del Plebiscito.

Già concluse le prime fasi (di qualificazione) e i primi turni dei tabelloni principali, giocate su due circoli, Centro Sportivo Plebiscito e C.S. 2000, per consentire una più agevole gestione del torneo, che hanno visto numerosi italiani distinguersi: in campo femminile, in quarti di finale troviamo la napoletana Maria Pia Vivenzio e la bergamasca Sofia Maffeis (vincente sulla portacolori del circolo di casa Victoria Zenato), con una predominanza quindi di giocatrici straniere. In campo maschile, ai quarti di finale solo giocatori italiani, a parte la “mosca bianca” Lasse Poertner (GER), che si scontrerà con Christian Capacci (giunto dalle qualificazioni), Alessandro Versteegh (dalle qualificazioni) contro Federico Vita, Federico Bondioli contro Giorgio Gatto e Matteo Covato (dalle qualificazioni) contro Daniele Rapagnetta.

In campo femminile, da sottolineare la presenza della belga Sofia Costoulas, vera fuoriclasse della sua categoria (n.1 europea), che giocherà domani, giovedì 15 giugno, secondo match dalle 10.00 contro la tedesca Buchwald.

Nei tabelloni di consolation, riservati ai perdenti al primo turno, vittoria di Francesco Burzi su Simone Rivoira, mentre nel femminile semifinale tra la giapponese Yu Kikawa e l’italiana Marta Giglio, opposte alla vincente tra Ioana Sava ed Alina Chernaieva.

Nei doppi, giovedì in campo le semifinali.