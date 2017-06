Da Halle: Parlano Roger Federer e Tommy Haas. Roger “Ho fatto alcuni errori determinanti” Tommy “Sono senza parole”

Roger Federer : “È stato un classico match da erba. Gli scambi non sono stati molto lunghi e la partita si è decisa su pochi punti. Se non cogli le opportunità che hai come ho fatto io che ero avanti un set e un break, la colpa è solo tua e devi ammettere che lui è stato migliore di te in alcuni frangenti.

È molto frustrante ma succede non è stato però un brutto match sotto tutti gli aspetti.

Ci sono stati senza dubbio alcuni momenti ottimi, ma nei momenti clou non ho giocato come speravo, oppure quando ero avanti nel punteggio e sentivo che sarebbe andata via liscia non sono stato decisivo.

Ho fatto alcuni errori determinanti. Poi nel terzo set non ho giocato al livello che volevo, non sono riuscito a brekkarlo nemmeno una volta.

Non era questo che mi aspettavo, perché speravo di darmi la miglior possibilità di vincere il torneo e non di perdere subito.

Questa sconfitta però mi dà più tempo per Halle. È questo che penso vedendo il lato positivo. È da due settimane che mi sto allenando su erba ed è stata comunque una buona cosa giocare di nuovo un match.”

Tommy Haas : “Sono senza parole, giocando con Roger in casa e sull’erba è come un sogno. Molte emozioni.

Ci sono stati diversi momenti di tensione e difficoltà per entrambi. Ho salvato un match point e ho giocato molto libero in quei frangenti.

Vincere una partita come questa è molto complicato, io sono molto felice per questa vittoria.

Quando si resta fermi per 10 settimane senza giocare è normale che la prima partita è difficile, sarebbe stato per chiunque così.

Io penso di aver giocato bene, ho mantenuto i miei servizi e ho giocato un buon tennis. Onestamente, non credevo che sarei stato in grado di vincere la partita, ma stava giocando di fronte alla mia famiglia e al pubblico di casa, tutto questo stimolo in più mi ha aiutato per questo grande risultato”.