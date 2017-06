David Goffin dà forfait a Wimbledon

David Goffin ha annunciato che non giocherà il torneo di Wimbledon per colpa dell’infortunio alla caviglia rimediato al Roland Garros.

“Il recupero sta andando bene e i dottori sono positivi ma non avrò abbastanza tempo per essere pronto per il torneo.

Voglio essere al 100%. Non vedo l’ora di tornare in campo”.