Seppi out al secondo turno dell’Atp 250 di s’Hertogenbosch. Vince Muller 7-6 6-4.

Sconfitta in due set per Andreas Seppi al secondo turno dell’Atp 250 di s’Hertogenbosch (erba, € 589.185).

Il tennista italiano è stato superato dal lussemburghese Gilles Muller, 34 anni, Nr. 28 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco.

Prestazione in chiaroscuro per Andreas. Da un lato è da apprezzare il fatto di aver giocato alla pari con un erbivoro quale Muller, andando vicino alla conquista del primo set; va però sottolineato anche qualche errore di troppo, soprattutto in punti chiave (vedi palla break nel nono game e undicesimo punto del tiebreak).

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio a rilento per Andreas, subito in difficoltà sul proprio servizio.

Già al secondo gioco l’altoatesino deve fare gli straordinari ed annullare tre palle break avversarie.

Muller al servizio è quasi ingiocabile e prova ancora a rendersi insidioso sul servizio azzurro. Un diritto out del lussemburghese cestina un’altra palla break nel sesto gioco.

Dopo 30 minuti si gira sul 3-3.

Con il passare dei minuti Seppi prende confidenza e inizia a rendersi pericoloso. Dapprima Muller annulla una palla break nel settimo gioco, successivamente è costretto a risalire da 15-40 nel nono game. Qui resta il rammarico per la prima palla break, annullata da Muller dopo uno scambio in cui Andreas è stato poco offensivo.

L’esito naturale del set è il tiebreak, conquistato da Seppi solo in un’occasione su sei contro l’odierno avversario.

E anche questa volta è Muller a far suo il tiebreak, sfruttando un unico episodio, l’unico minibreak concesso nel tiebreak.

Accade sul 5-5, con Seppi che manda in rete un rovescio, lasciando via libera all’avversario.

Un servizio esterno potente di Muller pone fine al parziale. E’ 7-6(5) per lui in un’ora e undici minuti di gioco.

Secondo set: il parziale scorre via più veloce rispetto al precedente.

Muller è ingiocabile al servizio mentre Andreas paga caro un passaggio a vuoto.

Accade nel quinto gioco, dove l’altoatesino sbaglia troppo e si vede brekkare a 15 dall’avversario.

Una volta in vantaggio, il lussemburghese deve solo gestire e lo fa nel migliore dei modi. Un servizio vincente gli vale il 4-2 dopo 22 minuti di gioco.

La prima di servizio di Muller continua ad essere devastante e Seppi non sembra aver la forza per reagire.

La fine dell’incontro è vicina e si concretizza nel decimo gioco, con una risposta di Andreas direttamente in rete.

E’ 6-4 per il lussemburghese in 33 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP s-Hertogenbosch Andreas Seppi Andreas Seppi 6 4 Gilles Muller [4] Gilles Muller [4] 7 6 Vincitore: G. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muller 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 G. Muller 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 A. Seppi 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Muller 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Muller 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Muller 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

A. Seppi – G. Muller

01:41:44

6 Aces 15

3 Double Faults 3

54% 1st Serve % 48%

36/43 (84%) 1st Serve Points Won 31/35 (89%)

17/37 (46%) 2nd Serve Points Won 23/38 (61%)

4/5 (80%) Break Points Saved 3/3 (100%)

11 Service Games Played 11

4/35 (11%) 1st Return Points Won 7/43 (16%)

15/38 (39%) 2nd Return Points Won 20/37 (54%)

0/3 (0%) Break Points Won 1/5 (20%)

11 Return Games Played 11

53/80 (66%) Total Service Points Won 54/73 (74%)

19/73 (26%) Total Return Points Won 27/80 (34%)

72/153 (47%) Total Points Won 81/153 (53%)

76 Ranking 28

33 Age 34

Bolzano, Italy Birthplace Luxembourg City, Luxembourg

Caldaro, Italy Residence Reckange/Mess, Luxembourg

6’3″ (190 cm) Height 6’4″ (193 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 196 lbs (89 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2002 Turned Pro 2001

9/11 Year to Date Win/Loss 16/11

0 Year to Date Titles 1

3 Career Titles 1

$8,529,747 Career Prize Money $4,602,528

Davide Sala