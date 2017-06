Challenger Caltanissetta: Avanza Paolo Lorenzi. Fuori Riccardo Bellotti (Video)

Lorenzi incanta Villa Amedeo. Il tennista toscano 35 anni dopo tre ore esatte di gioco ha sconfitto il giovane promettente serbo Laslo Djere per 67 63 62 e si qualifica pertanto ai quarti di finale del Cmc città di Caltanissetta.

Il toscano è apparso in condizioni atletiche eccellenti, dimostrando una migliore resistenza fisica rispetto al suo avversario, tredici anni più giovane.

Lorenzi non ha mai mollato e ha portato a casa un match sfoderando grinta e colpi di alto livello, prendendosi anche la rivincita dopo la sconfitta subita due mesi fa a Istanbul.

Il numero 36 al mondo ai quarti affronterà l’argentino Guido Andreozzi. Quanto mai provvidenziale il giorno di riposo che effettuerà giovedì prima di ritornare in campo.

Queste le dichiarazioni di Lorenzi, sempre disponibile e cordiale, al quale a fine partita è stata tributata una vera e propria standing ovation.

“Ci tenevo tanto a vincere questa sera, ero voglioso di prendermi la rivincita dopo Istanbul – racconta Lorenzi – peccato per il primo set perso. Penso di aver successivamente giocato molto bene, non era facile fronteggiare un giocatore che sbagliava poco o nulla e tirava sempre forte e mi faceva correre.

Domani – conclude Lorenzi – mi potrò rilassare e ammirare le bellezze della città”.

Simone Bolelli, nell’ultimo match di una lunghissima giornata di tennis, ha vinto il primo set contro l’americano Tennys Sandgen. Il match è stato spostato in campo 2.

La quarta testa di serie del Cmc, 127.000 euro di montepremi, Radu Albot numero 101 al mondo spegne i sogni di gloria di Riccardo Bellotti che sciupa troppo nel secondo set e finisce per lasciare strada al suo avversario. Albot infatti, era sotto di un set e 4-2 nel secondo. Alla fine ha prevalso col punteggio di 26 64 64. Ai quarti di finale in programma venerdì, sfiderà il vincente del confronto che si svolgerà questa sera tra Simone Bolelli e Tennys Sandgren, ottava testa di serie.

Un’autentica maratona durata oltre due ore e mezza ha visto trionfare nel derby argentino Guido Andreozzi sulla quinta testa di serie a Caltanissetta, il mancino Facundo Bagnis.

Il solido e regolare tennista nato a Buenos Aires nel 1992 e numero 160 ha vinto col punteggio di 75 76.

Ai quarti attende il vincente del match in corso di svolgimento tra il numero 1 del tabellone Paolo Lorenzi e il serbo Laslo Djere.

L’ultimo match che ancora mancava per completare il primo turno ha visto prevalere l’indiano Ramkumar Ramanathan sul qualificato austriaco Sebastian Ofner per 62 46 76. Ofner nel tiebreak del terzo set ha sciupato due palle match.

Sarà dunque l’indiano l’avversario del ligure Alessandro Giannessi nel confronto in programma giovedì 15 giugno alle 20.

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – 2° Turno

CAMPO 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Guido Andreozzi vs [5] Facundo Bagnis



CH Caltanissetta Guido Andreozzi Guido Andreozzi 7 7 Facundo Bagnis [5] Facundo Bagnis [5] 5 6 Vincitore: G. ANDREOZZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Bagnis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 F. Bagnis 15-0 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 F. Bagnis 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Radu Albot vs Riccardo Bellotti



CH Caltanissetta Radu Albot [4] Radu Albot [4] 2 6 6 Riccardo Bellotti Riccardo Bellotti 6 4 4 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Bellotti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Albot 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Albot 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Bellotti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Albot 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 1-4 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Albot 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1/WC] Paolo Lorenzi vs Laslo Djere (non prima ore: 18:00)



CH Caltanissetta Paolo Lorenzi [1] Paolo Lorenzi [1] 6 6 6 Laslo Djere Laslo Djere 7 3 2 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Djere 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Djere 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Djere 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Simone Bolelli vs [8] Tennys Sandgren (non prima ore: 20:00)



CH Caltanissetta Simone Bolelli Simone Bolelli 0 6 4 Tennys Sandgren [8] • Tennys Sandgren [8] 0 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Sandgren 4-5 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Sandgren 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Bolelli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 15-30 30-40 ace df 2-0 → 3-0 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

CAMPO 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Ramkumar Ramanathan vs [Q] Sebastian Ofner 1T



CH Caltanissetta Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 6 4 7 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 2 6 6 Vincitore: R. RAMANATHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Ofner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Ofner 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Ofner 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 R. Ramanathan 15-0 15-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Ofner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Ramanathan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Ofner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Ofner 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 R. Ramanathan 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Ramanathan 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Ofner 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Alessandro Giannessi / Gianluca Mager vs [2] James Cerretani / Max Schnur



CH Caltanissetta Alessandro Giannessi / Gianluca Mager Alessandro Giannessi / Gianluca Mager 4 2 James Cerretani / Max Schnur [2] James Cerretani / Max Schnur [2] 6 6 Vincitori: CERRETANI / SCHNUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 A. Giannessi / Mager 0-15 df 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Giannessi / Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 J. Cerretani / Schnur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 A. Giannessi / Mager 15-0 30-0 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Giannessi / Mager 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Giannessi / Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 4-4 → 4-5 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Giannessi / Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 A. Giannessi / Mager 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Cerretani / Schnur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Giannessi / Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cerretani / Schnur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Giannessi / Mager 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski vs Facundo Bagnis / Marco Cecchinato (non prima ore: 17:00)



CH Caltanissetta Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski [1] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski [1] 2 6 11 Facundo Bagnis / Marco Cecchinato Facundo Bagnis / Marco Cecchinato 6 2 13 Vincitori: BAGNIS / CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 F. Bagnis / Cecchinato 0-1 F. Bagnis / Cecchinato 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 df 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 df 12-11 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Bagnis / Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 0-15 15-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Bagnis / Cecchinato 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-0 → 4-1 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 F. Bagnis / Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-0 → 3-0 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Bagnis / Cecchinato 15-0 15-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 F. Bagnis / Cecchinato 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 F. Bagnis / Cecchinato 15-0 30-0 2-2 → 2-3 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 F. Bagnis / Cecchinato 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Bagnis / Cecchinato 15-0 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [3] Ariel Behar / Aliaksandr Bury vs Marcelo Arevalo / Jozef Kovalik