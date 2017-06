Nadal dà forfait al Queen’s. “Ho bisogno di riposare se vorrò essere al via a Wimbledon”

Il fresco vincitore del Roland Garros e n°2 del mondo Rafael Nadal non sarà al via dell’AGEON Championships, torneo su erba che si svolgerà la prossima settimana al Queen’s di Londra. Il campione spagnolo ha annunciato il forfait pochi minuti fa su Facebook.

Queste le parole del tennista di Manacor:

“mi dispiace molto annunciare che non sarò in grado di giocare la prossima settimana al Queen’s. Sono triste per aver preso questa decisione perché amo il torneo, l’ho vinto nel 2008 e ogni volta che ho raggiunto la finale di Wimbledon è stato dopo aver giocato a Queen’s. Speravo di trascorrere qualche giorno di riposo e quindi essere pronto, ma a 31 anni, e dopo una lunga cavalcata sui campi in terra con tutte le emozioni del Roland Garros e dopo aver parlato con la mia squadra e con i medici, ho deciso che il mio corpo ha bisogno di riposare se voglio giocare a Wimbledon. Siamo spiacenti per tutti i fans in Gran Bretagna e per gli organizzatori del torneo. Spero di vedervi al Quenn’s il prossimo anno”.

Decisione che era nell’aria dopo le dichiarazioni post Parigi in cui Nadal affermava di necessitare di un periodo di riposo per preservare le ginocchia.

Antonio Galizia