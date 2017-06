Tommy Haas ed il ritiro: “penso di poter giocare fino al termine della stagione, momento in cui prenderò una decisione”

Tommy Haas sta disputando questa settimana il torneo ATP 250 di Stoccarda, una delle manifestazioni preferite e più amate dal tennista tedesco.

“Non so quale sarà il mio ultimo torneo, non ci sto pensando. Il mio corpo mi dirà quando smettere, non ho problemi fisici e mi sento in forma; penso di poter giocare fino al termine della stagione, momento in cui prenderò una decisione. Ho accusato qualche fastidio negli ultimi mesi ma ora tutto è passato”, ha dichiarato Haas in conferenza stampa.

Lorenzo Carini