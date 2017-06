Challenger Nottingham: Luca Vanni manca sei palle match e viene sconfitto all’esordio

Amara sconfitta per Luca Vanni uscito di scena al primo turno nel torneo challenger di Nottigham.

L’azzurro è stato superato dal neozelandese John Patrick Smith, classe 1989 e n.227 al tiebreak del terzo set per 7 punti a 1.

Da segnalare che l’azzurro nel terzo parziale avanti per 5 a 3, ha perso la battuta quando ha servito per il match proprio nel nono game (a 15).

Sul 5 a 4 Lucone ha mancato una palla match, era al servizio Smith, e poi sul 6 a 5 ha mancato altre cinque palle match, sempre con il neozelandese alla battuta, prima di capitolare al tiebreak per 7 punti a 1.

Challenger Nottingham | Erba | $127.000

1T Smith – Vanni (0-0) 2 incontro dalle ore 12:00



CH Nottingham John-Patrick Smith John-Patrick Smith 4 7 7 Luca Vanni [7] Luca Vanni [7] 6 6 6 Vincitore: J. SMITH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-6 → 7-6 J. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Vanni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Vanni 0-15 15-15 ace 15-30 3-5 → 4-5 J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Vanni 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Smith 2-3 → 3-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 J. Smith 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Vanni 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Smith 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-3 → 4-3 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Smith 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Vanni 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Vanni 0-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

6 Aces 150 Double Faults 279% 1st Serve % 67%70/105 (67%) 1st Serve Points Won 55/82 (67%)16/28 (57%) 2nd Serve Points Won 24/40 (60%)15/18 (83%) Break Points Saved 3/5 (60%)17 Service Games Played 1727/82 (33%) 1st Return Points Won 35/105 (33%)16/40 (40%) 2nd Return Points Won 12/28 (43%)2/5 (40%) Break Points Won 3/18 (17%)17 Return Games Played 1786/133 (65%) Total Service Points Won 79/122 (65%)43/122 (35%) Total Return Points Won 47/133 (35%)129/255 (51%) Total Points Won 126/255 (49%)

Vanni – Smith

Jun 04, 1985 Birthday: Jan 24, 1989

32 years Age: 28 years

Italy Italy Country: Australia Australia

119 Current rank: 227

100 (Jun 08, 2015) Highest rank: 108 (Sep 28, 2015)

706 Total matches: 414

$483 438 Prize money: $619 012

462 Points: 230

Right-handed Plays: Right-handed