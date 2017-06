Rafa Nadal, semplicemente un numero 1.

Una dimostrazione di forza assoluta, un dominio schiacciante lungo due settimane in cui Rafa Nadal ha lasciato le briciole agli avversari sotto forma di un misero gruppetto di giochi persi sparsi qua e là: il decimo Roland Garros di Rafa Nadal non è solo una favola da raccontare ai bambini che scoprono la passione per la racchetta ma è anche se non soprattutto un raro esempio di come si possa cadere per rialzarsi più forti di prima.

L’assolo sinfonico contro Wawrinka in finale è stato solo la ciliegina su una torta succulenta: battuto il nuovo che avanza (Thiem in semifinale) e che viene rispedito con sorriso beffardo indietro, battuto l’avversario temibile nelle grandi finali (Stan appunto), battuta la stessa Spagna e i solito spaesati comprimari che tutt’al più potranno dire “io c’ero”.

Non è che il braccio di Nadal non abbia tremato: semplicemente non siamo mai arrivati in tutti questi match giocati al Roland Garros 2017 a un punto in cui gli avversari abbiano anche solo potuto impensierirlo.

Questo titolo dei record che lo eleva ancora di più allo status di leggenda del tennis era nell’aria e alla vigilia dello Slam parigino si contavano sulle dita di una mano, facendo una fatica immane, quali potessero essere i coprotagonisti credibili di questa cavalcata furiosa, pazzesca, gestita alla perfezione.

Nello sport essere il favorito d’obbligo prima che cominci un evento può nascondere molteplici insidie, perché se sei chiamato a vincere per forza, gli altri non vedono l’ora di fregarti. Ma Rafa è stato un treno che ha saltato tutte le stazioni pericolose per andare dritto all’arrivo. Un numero 1 che è caduto e si è rialzato si diceva, ogni volta generando più stupore.

Come Federer, più di Federer, meno di Federer: due campionissimi uniti non solo dai record battuti a ripetizione ma anche dal ritornare laddove nessuno li pronosticava più, in alto, in quella cima che per tanto tempo era stata la loro casa, vuoi per l’avanzare irrispettoso dell’età o per i molteplici infortuni. E invece Nadal è risorto, ancora una volta, si è regalato il successo forse più desiderato, quello che l’ha reso glorioso fra le glorie sportive, affermando a voce alta, ancora una volta, il suo status indiscutibile di re…della terra battuta.

Adesso la vista è davvero appetitosa: il numero 1 del ranking ATP è già stato puntato, nonostante le smentite di rito. Chi potrà fermare questa nuova impresa del maiorchino?

Alessandro Orecchio