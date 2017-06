Coco Vandeweghe sceglie Pat Cash come suo coach

Coco Vandeweghe ha scelto un nuovo coach.

La ventiseienne americana ha ingaggiato l’ex campione di Wimbledon 1987, Pat Cash.

La collaborazione tra Cash e la giocatrice americana avrà una durata di almeno tre mesi e Pat sarà con Coco almeno fino allo Us Open.

“Sono molto eccitato per questa nuova esperienza, credo che Coco abbia il potenziale per poter vincere uno Slam.

Coco ha la potenza per buttare l’avversaria fuori dal campo, puntiamo a sfruttare questa capacità nella stagione sull’erba e nei tornei che verranno” – ha dichiarato Cash.