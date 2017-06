Rafael Nadal e Wimbledon: “Dipende molto da come le mie ginocchia reggeranno l’impatto con la superficie”

Soltanto domencia, Rafa Nadal si laureava campione del Roland Garros per la decima volta in carriera: già da oggi, le sue attenzioni sono interamente rivolte verso Wimbledon, torneo che lo spagnolo ha vinto nel 2008 e nel 2010 ma che, negli ultimi anni, non è stato per lui associato ai ricordi più felici. E’ dal 2011, infatti, che Rafa non superi gli ottavi di finale sull’erba londinese.

Ad ogni modo, ha assicurto il diretto interessato, la condizione necessaria affinché lui possa rendere al meglio sull’erba è chiara e semplice. “Dipende molto da come le mie ginocchia reggeranno l’impatto con la superficie. Se dovessero iniziare a far male, come molte volte accade, le mie chance di vittoria a Wimbledon sarebbero molto poche…”, ha detto l’ex-numero uno del mondo.

Nadal si concederà adesso una settimana di riposo e disputerà successivamente l’ATP500 che si svolge al Queen’s Club, prima di rimettersi in viaggio per pochissimi chilometri e raggiungere l’All England Club di Wimbledon.

Edoardo Gamacchio