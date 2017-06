Challenger Caltanissetta: I risultati della seconda giornata. Avanza Lorenzi. Le parole di Marco Cecchinato. Ok Giannessi e Travaglia. Fuori Berrettini e Caruso

Con qualche patema di troppo, approda al secondo turno del Cmc (127.000 euro) di montepremi il ventiquattrenne palermitano Marco Cecchinato, testa di serie numero 6 a Caltanissetta e fresco di ritorno nei top 100.

Quest’oggi, sotto il caldo torrido del centrale di Villa Amedeo ha battuto lo spagnolo Jordi Semper – Montana per 46 75 61

Nel primo set Cecchinato è apparso nervoso e falloso, forse anche in virtù della pressione di voler ben figurare nella sua Sicilia. Successivamente, è venuta fuori la maggiore caratura del numero 97 al mondo autore fino ad oggi di una brillante prima parte di stagione. Al prossimo turno si preannuncia un’avvincente sfida contro il diciannovenne astro nascente del tennis russo Andrej Rublev.

“Oggi ho vinto col cuore – racconta Marco – non avevo buone sensazioni fin dall’avvio, il servizio non andava e non riuscivo a comandare il gioco. E’ sempre un piacere tornare a Caltanissetta, l’unico torneo nel quale noi siciliani possiamo giocare davanti ad amici e parenti. Contro Rublev sarà molto dura, spero tanto nell’appoggio del pubblico. Dovrò esprimere un tennis perfetto e senza errori per poterlo battere”.

Approda al secondo turno la diciannovenne next gen Andrej Rublev, numero 107 al mondo che ha sconfitto il serbo Zekic con il punteggio di 6-3 6-4

Molto probabile che il tennista moscovita farà approdo tra i top 50 in breve tempo. La sua stagione, fino ad oggi, è stata di assoluto rilievo, come testimoniano le semifinali a Irving, Quimper e la finale a Rennes. (segue)

A livello di circuito maggiore invece, Rublev ha superato lo scoglio delle qualificazioni sia a Melbourne sia a Parigi.

Saluta il Cmc il qualificato romano Matteo Berrettini che non ha sfruttato una palla match nel terzo set contro lo spagnolo Cervantes il quale ha fatto suo il confronto per 3-6 6-2 7-5 dopo oltre due ore di gioco.

Desta invece stupore la sconfitta della seconda testa di serie Dusan Lajovic per mano del qualificato mancino tedesco Cedric Marcel Stebe, numero 258 al mondo, ma top 70 nel 2013. Il ventiseienne tennista teutonico ha vinto con un duplice 6-2.

Ricordiamo che Lajovic ha vinto su questi campi nel 2013.

Nessun problema per il numero 4 del seeding il moldavo Radu Albot che si sbarazza agevolmente dell’irlandese Mcgee.

Non è stato sufficiente il calore del pubblico nisseno all’avolese Salvatore Caruso per superare la resistenza del marchigiano Stefano Travaglia che vince 75 61 e si qualifica così al secondo turno del Cmc Città di Caltanissetta, secondo torneo per importanza nel nostro paese e dotato di un montepremi di 127.000 euro.

Travaglia, numero 157 al mondo, suo best ranking, è reduce dai quarti al challenger di Roma e dall’affermazione in quello di Ostrava, nel quale ha sconfitto in finale Marco Cecchinato.

Vince e convince la settima testa di serie del tabellone Alessandro Giannessi che ha sconfitto il sempre insidioso spagnolo Enrique Lopez -Perez con un doppio 75 al termine di una lunga battaglia durata quasi due ore. Il tennista mancino nato a La Spezia lo scorso anno su questi stessi campi raggiunse la semifinale battuto da Paolo Lorenzi.

Esce di scena la wild card Fit Gianluca Mager che poco poteva contro il numero 3 del tabellone, il kazako Kukushin che si è imposto 64 60.

Poco meno di mille spettatori hanno spinto il toscano Paolo Lorenzi, numero 1 del tabellone, al successo contro il salvadoregno Marcelo Arevalo che si è arreso col punteggio di 75 64.

Il numero 36 al mondo e wild card del comitato organizzatore in entrambi i parziali è stato bravo a recuperare delle situazioni di svantaggio, 5-3 nel primo set e 4-2 nel secondo.

Come suo solito, Lorenzi non ha mai mollato e ha messo in campo le solite armi, determinazione, carattere e voglia di non mollare mai.

Il tennista toscano, beniamino del pubblico nisseno, tornerà sul centrale mercoledì alle 18 per affrontare il serbo Laslo Djere.

Da segnalare che il romano Matteo Berrettini nel corso del doppio che lo vedeva impegnato in coppia con Federico Gaio, ha subito un infortunio alla caviglia, la cui precisa identità sarà stabilita al suo rientro nella capitale mercoledì mattina.

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – 1° Turno

CAMPO 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Inigo Cervantes vs [Q] Matteo Berrettini



CH Caltanissetta Inigo Cervantes Inigo Cervantes 3 6 7 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 2 5 Vincitore: I. CERVANTES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 I. Cervantes 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 I. Cervantes 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 I. Cervantes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Cervantes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Cervantes 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 I. Cervantes 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Cervantes 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 I. Cervantes 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 I. Cervantes 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 I. Cervantes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Cervantes 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Cervantes 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 I. Cervantes 15-0 15-15 30-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 I. Cervantes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 I. Cervantes 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

2. [6] Marco Cecchinato vs Jordi Samper-Montana



CH Caltanissetta Marco Cecchinato [6] Marco Cecchinato [6] 4 7 6 Jordi Samper-Montana Jordi Samper-Montana 6 5 1 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 J. Samper-Montana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Samper-Montana 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 J. Samper-Montana 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Samper-Montana 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Samper-Montana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Samper-Montana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 J. Samper-Montana 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Cecchinato 30-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Samper-Montana 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Samper-Montana 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Samper-Montana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Samper-Montana 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 J. Samper-Montana 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Samper-Montana 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Samper-Montana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Salvatore Caruso vs Stefano Travaglia



CH Caltanissetta Salvatore Caruso Salvatore Caruso 5 2 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 7 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Travaglia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Travaglia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Caruso 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [WC] Simone Bolelli vs [Q] Joao Pedro Sorgi



CH Caltanissetta Simone Bolelli Simone Bolelli 7 6 Joao Pedro Sorgi Joao Pedro Sorgi 5 2 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 J. Pedro Sorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Bolelli 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 J. Pedro Sorgi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Pedro Sorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Pedro Sorgi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Pedro Sorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Pedro Sorgi 0-15 0-30 df 15-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 4-3 → 5-3 J. Pedro Sorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Pedro Sorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Pedro Sorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Pedro Sorgi 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [1/WC] Paolo Lorenzi vs Marcelo Arevalo (non prima ore: 20:00)



CH Caltanissetta Paolo Lorenzi [1] Paolo Lorenzi [1] 7 6 Marcelo Arevalo Marcelo Arevalo 5 4 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Arevalo 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 M. Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Arevalo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

CAMPO 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrey Rublev vs Miljan Zekic



CH Caltanissetta Andrey Rublev Andrey Rublev 6 6 Miljan Zekic Miljan Zekic 3 4 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Zekic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Rublev 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Zekic 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Zekic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 M. Zekic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Zekic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Cedrik-Marcel Stebe vs [2/WC] Dusan Lajovic



CH Caltanissetta Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 6 6 Dusan Lajovic [2] Dusan Lajovic [2] 2 2 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Lajovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 D. Lajovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Stebe 15-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 D. Lajovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Lajovic 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [7] Alessandro Giannessi vs Enrique Lopez-Perez



CH Caltanissetta Alessandro Giannessi [7] Alessandro Giannessi [7] 7 7 Enrique Lopez-Perez Enrique Lopez-Perez 5 5 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Lopez-Perez 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Giannessi 30-0 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 7-5 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Giannessi 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Lopez-Perez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Gianluca Mager vs [3] Mikhail Kukushkin



CH Caltanissetta Gianluca Mager Gianluca Mager 4 0 Mikhail Kukushkin [3] Mikhail Kukushkin [3] 6 6 Vincitore: M. KUKUSHKIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 0-4 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Mager 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 4-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Mager 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Denys Molchanov / Franko Skugor vs [WC] Andrea Arnaboldi / Salvatore Caruso



CH Caltanissetta Denys Molchanov / Franko Skugor Denys Molchanov / Franko Skugor 6 6 Andrea Arnaboldi / Salvatore Caruso Andrea Arnaboldi / Salvatore Caruso 0 4 Vincitori: MOLCHANOV / SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Molchanov / Skugor 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi / Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Molchanov / Skugor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi / Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 4-3 D. Molchanov / Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi / Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Molchanov / Skugor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi / Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 D. Molchanov / Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi / Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Molchanov / Skugor 15-0 ace 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Arnaboldi / Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 D. Molchanov / Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Arnaboldi / Caruso 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 D. Molchanov / Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi / Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Vaclav Safranek vs [8] Tennys Sandgren



CH Caltanissetta Vaclav Safranek Vaclav Safranek 2 6 2 Tennys Sandgren [8] Tennys Sandgren [8] 6 4 6 Vincitore: T. SANDGREN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Safranek 0-15 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 T. Sandgren 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 40-30 1-4 → 2-4 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 V. Safranek 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 V. Safranek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Safranek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 5-4 → 6-4 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 V. Safranek 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Safranek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-3 → 2-3 V. Safranek 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 V. Safranek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Safranek 15-0 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 V. Safranek 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-30 0-2 → 0-3 V. Safranek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Sandgren 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Radu Albot vs James McGee



CH Caltanissetta Radu Albot [4] Radu Albot [4] 6 7 James McGee James McGee 2 5 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. McGee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 R. Albot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. McGee 0-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Albot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. McGee 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Albot 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. McGee 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 3-3 R. Albot 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. McGee 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. McGee 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. McGee 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. McGee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 J. McGee 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. McGee 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Federico Delbonis / Guillermo Duran vs Laslo Djere / Miljan Zekic (non prima ore: 14:00)



CH Caltanissetta Federico Delbonis / Guillermo Duran Federico Delbonis / Guillermo Duran 6 6 Laslo Djere / Miljan Zekic Laslo Djere / Miljan Zekic 3 1 Vincitori: DELBONIS / DURAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Delbonis / Duran 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 6-1 L. Djere / Zekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 F. Delbonis / Duran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 L. Djere / Zekic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 F. Delbonis / Duran 15-0 30-0 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Djere / Zekic 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Delbonis / Duran 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Djere / Zekic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 5-3 → 6-3 F. Delbonis / Duran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 L. Djere / Zekic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 F. Delbonis / Duran 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-2 → 3-3 L. Djere / Zekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Delbonis / Duran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Djere / Zekic 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 F. Delbonis / Duran 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 L. Djere / Zekic 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

4. [WC] Matteo Berrettini / Federico Gaio vs [4] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn