Seppi supera Ito in tre set e accede al secondo turno dell’Atp 250 di Hertogenbosch

Esordio vittorioso per Andreas Seppi al primo turno dell’Atp 250 di s’Hertogenbosch (erba, € 589.185).

Il tennista azzurro ha superato il qualificato giapponese Tatsuma Ito, 29 anni, Nr. 174 Atp, con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il lussemburghese Gilles Muller, avversario durissimo su questa superficie.

Vittoria importante per l’italiano, al suo esordio stagionale sull’erba. L’avversario era qualitativamente inferiore ed è stata proprio questa la chiave del successo di Andreas. Il torneo prevede ora un incontro molto ostico, da affrontare con pazienza e intelligenza dal primo all’ultimo 15.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parte male Andreas.

Subito sotto 0-40, riesce ad annullare due palle break con il servizio ma cede sulla terza. Rovescio in corridoio e break Ito.

Seppi è molto contratto ad inizio match e il nipponico ne approfitta. Si muove bene in campo e serve bene, non permettendo all’azzurro di rientrare.

Dopo 12 minuti è 3-2 per Ito.

L’altoatesino è un diesel, con il passare dei minuti carbura e inizia a mettere in difficoltà il nipponico.

Il sesto gioco è quello del controbreak. Andreas risale da 0-40 e, alla prima palla break disponibile, passa. Diritto lungo del giapponese e parziale riequilibrato sul 3-3.

Entrato pienamente nel match, l’italiano non ne esce più. Continua a diventare sempre più aggressivo in risposta e a limitare gli errori. Un diritto in contropiede gli vale il break del sorpasso nell’ottavo game.

Al servizio per chiudere il set, Andreas non trema. Servizio tenuto a zero e parziale chiuso con un ottimo rovescio lungolinea.

Dopo 29 minuti è 6-3 per Seppi.

Secondo set: set molto equilibrato, con i due tennisti che tengono agevolmente i turni di battuta nei primi giochi.

Un diritto in rete del nipponico sancisce così il 3-3 dopo 21 minuti di gioco.

Inaspettatamente passa il giapponese. Nell’ottavo game, Ito spinge bene e si porta 15-40. L’altoatesino riesce ad annullare la prima palla break grazie a una prima vincente ma cede sulla seconda.

Bell’attacco di diritto dell’avversario e break.

Al servizio per il set, Ito rischia l’harakiri. Si porta 30-0, subisce tre punti consecutivi di Andreas. Annulla bene la palla break grazie a un attacco in contropiede di diritto ma cestina il primo set point con una volee in rete. Fortunatamente per lui, il secondo set point è vincente. Ottima prima e 6-3 Ito in 36 minuti di gioco.

Terzo set: parziale che svolta tra il terzo e il quarto gioco.

Dapprima Ito cestina una palla break con una risposta in rete, successivamente Seppi passa.

Andreas si porta 0-40, si vede annullare due palle break ma sfrutta una gentile concessione avversaria (attacco di diritto lungo) sulla terza.

Il parziale si può dire finisca qui. Seppi non concede più chance all’avversario e controlla agevolmente i suoi turni di battuta.

Un ace dell’italiano chiude la contesa dopo 43 minuti.

E’ 6-3 Seppi.

La partita punto per punto



ATP s-Hertogenbosch Andreas Seppi Andreas Seppi 6 3 6 Tatsuma Ito Tatsuma Ito 3 6 3 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 4-2 → 5-2 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-1 → 4-1 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 T. Ito 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Seppi 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 T. Ito 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 T. Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 40-0 3-3 → 4-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 0-2 → 1-2 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Seppi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

A. Seppi – T. Ito

01:48:00

14 Aces 3

5 Double Faults 3

67% 1st Serve % 66%

41/49 (84%) 1st Serve Points Won 42/65 (65%)

13/24 (54%) 2nd Serve Points Won 16/33 (48%)

4/6 (67%) Break Points Saved 3/6 (50%)

14 Service Games Played 13

23/65 (35%) 1st Return Points Won 8/49 (16%)

17/33 (52%) 2nd Return Points Won 11/24 (46%)

3/6 (50%) Break Points Won 2/6 (33%)

13 Return Games Played 14

54/73 (74%) Total Service Points Won 58/98 (59%)

40/98 (41%) Total Return Points Won 19/73 (26%)

94/171 (55%) Total Points Won 77/171 (45%)

76 Ranking 174

33 Age 29

Bolzano, Italy Birthplace Mie, Japan

Caldaro, Italy Residence Tokyo, Japan

6’3″ (190 cm) Height 5’11” (180 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2006

9/11 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$8,529,747 Career Prize Money $1,233,480

Davide Sala