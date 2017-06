Eurosport svela “La Décima – The Story”, l’esclusivo documentario su Rafa Nadal con il dietro le quinte della sua straordinaria impresa

Eurosport, in collaborazione con la Fédération Française de Tennis (FFT), lancia La Décima – The Story, un esclusivo documentario che raccoglie il dietro le quinte del viaggio di Rafael Nadal verso la conquista del suo decimo Roland Garros, uno degli eventi di punta della programmazione tennistica di Eurosport.

Nadal ha concesso a Eurosport e alla FFT un accesso senza precedenti al torneo di quest’anno, dando la possibilità di registrare anche i momenti più intimi e personali di un uno dei più grandi interpreti sulla terra rossa di tutti i tempi, che a Parigi è riuscito a centrare il suo 15° titolo del Grande Slam.

La Décima – The Story, che andrà in onda oggi, lunedì 12 giugno, alle 20:30 su Eurosport 1 e il servizio Ott Eurosport Player, mostrerà i segreti che rendono Nadal il “Re della terra rossa” ed esclusivi contributi video dello spagnolo, nei giorni precedenti al suo decimo trionfo al Roland Garros e al primo titolo del Grande Slam dal 2014.

La Décima – The Story garantirà agli appassionati un punto di vista esclusivo non solo su come Nadal abbia raggiunto l’Olimpo del tennis mondiale, ma anche come riesca a mantenere viva la passione che gli permette di rimanere competitivo e di continuare a vincere nonostante alcune battute d’arresto incontrate in carriera.

Arnaud Simon, Senior Vice President Content, Production and Events, afferma: “Vogliamo costantemente migliorare la copertura dei più importanti eventi sportivi, portando gli appassionati sempre più nel cuore dell’azione. Siamo contenti di aver lavorato con la FFT per offrire ai fan del tennis un esclusivo dietro le quinte di quello che si è poi rivelato essere lo storico decimo successo di Rafael Nadal al Roland Garros.”