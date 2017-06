Thomas Enqvist su Roger Federer: “Se dovesse continuare così, potrebbe persino finire la stagione da numero uno del mondo”

Thomas Enqvist, ex-tennista svedese nonché finalista all’Open d’Australia nel 1999, è intervenuto ai microfoni di Sports Klub ed ha parlato dell’ottimo avvio di stagione vissuto da Roger Federer.

“Quello che ha fatto Federer all’inizio dell’anno mi ha sorpreso. Sono un grande fan di Roger. Dopo gli infortuni ed un periodo di inattività di sei mesi, è stato capace di mettere in campo il suo miglior tennis non solo in Australia, ma anche ad Indian Wells e a Miami. Se dovesse continuare così, potrebbe persino finire la stagione da numero uno del mondo. Penso che abbia fatto bene a saltare la stagione sulla terra, in modo da concentrarsi pienamente sull’erba ed il cemento”, ha detto l’ex-numero quattro del mondo (best-ranking raggiunto da Enqvist nel 1999).

Edoardo Gamacchio