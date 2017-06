Challenger Caltanissetta: Il resoconto di giornata. Parla Berrettini (con il programma di domani)

Il ventunenne romano Matteo Berrettini, senza troppi patemi, si sbarazza dell’ucraino Denys Molchanov e conquista il tabellone principale del Cmc Città di Caltanissetta, 127.000 euro.

Ad attenderlo, martedì 12 giugno, ci sarà lo spagnolo Inigo Cervantes .

Berrettini, in questa stagione, a livello challenger, ha ottenuto una finale in Cina a Quanzhou, ma soprattutto ha avuto il privilegio di giocare al Foro Italico il tabellone principale. Pur perdendo al primo turno con Fabio Fognini, è stata per lui un’esperienza magnifica.

Questo il commento del tennista laziale a fine partita, sia sul match vinto sia sul torneo di Roma:“Oggi ho avuto sensazioni decisamente migliori rispetto a ieri, qui le condizioni sono particolari visto che si gioca in altura. Contro Molchanov non ho servito molto bene, ma negli altri fondamentali è andata decisamente meglio. Per quanto concerne il torneo di Roma, per me è stato qualcosa di magnifico, visto anche che sono romano. Fabio è ancora tanti gradini davanti a me, lavorerò per ridurre il gap che mi separa dai più forti”.

Gli altri tre tennisti che hanno superato le qualificazioni quest’oggi sono: l’austriaco Ofner, il tedesco Stebe e il brasiliano Sorgi.

L’incontro più atteso nel primo giorno di gare del tabellone principale avrà inizio alle 20, quando sul campo centrale si sfideranno il venticinquenne faentino Federico Gaio, numero 158 al mondo e Riccardo Bellotti, 25 anni numero 204 al mondo.

Gaio in questa stagione, come suo miglior risultato annovera i quarti all’Atp 250 di Quito in Ecuador. (segue)

Alle 14 sul campo numero 2, farà il proprio esordio al Cmc, il mancino argentino Facundo Bagnis, numero 5 del tabellone.

Da seguire anche, in chiave azzurra, la sfida tra Andrea Arnaboldi e il serbo Laslo Djere.

Martedì invece il programma sarà davvero ricchissimo con tutte le stelle in gara: da Lorenzi, a Bolelli, passando per Cecchinato, Rublev e Lajovic.

L’ingresso a Villa Amedeo è gratuito per tutta la settimana.

La finale in programma domenica alle 18 sarà trasmessa in diretta su Supertennis.

S. Ofner (AUT) d [6] F. Skugor (CRO) 63 36 64; M. Berrettini (ITA) d D. Molchanov (UKR) 62 62; C. Stebe (GER) d [8] D. Galan (COL) 64 62; J. Sorgi (BRA) d [4] P. Krstin (SRB) 46 63 61

CAMPO 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Guido Andreozzi vs Alexey Vatutin

2. Andrea Arnaboldi vs Laslo Djere

3. Alessandro Motti / Stefano Travaglia vs [2] James Cerretani / Max Schnur

4. Riccardo Bellotti vs Federico Gaio (non prima ore: 20:00)

CAMPO 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jozef Kovalik vs [5] Facundo Bagnis

2. [1] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski vs Jarryd Chaplin / Tennys Sandgren

3. Marin Draganja / Tomislav Draganja vs Facundo Bagnis / Marco Cecchinato

4. [WC] Alessandro Giannessi / Gianluca Mager vs Guido Andreozzi / Sergio Galdos