Stan Wawrinka assume un coach per cercare di vincere il torneo di Wimbledon

Stan Wawrinka a sorpresa ha comunicato che Paul Annacone sarà il suo secondo coach per l’imminente stagione su erba.

Paul lavorerà insieme con Magnus Norman per aiutare Wawrinka ad andare in fondo anche sull’erba, cercando di conquistare il torneo di Wimbledon, unico torneo del Grand Slam che manca al campione svizzero per realizzare il Career Grande Slam (vincere almeno una volta tutti e quattro i titoli Major, un’impresa riuscita soltanto a quattro giocatori nell’Era Open: Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic).

“Paul ha un’esperienza che parla da sé avendo lavorato con alcuni dei migliori giocatori di tutti i tempi. La sua conoscenza può solo migliorare la mia comprensione dell’erba. E’ un vero onore e un privilegio aggiungere un tale coach nel nostro angolo” – ha dichiarato Stan.