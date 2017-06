ITF Junior: poca Italia al Roland Garros. Lorenzo Musetti e Monica Cappelletti vincono in Polonia

Sì è concluso ieri il Roland Garros Junior con le vittorie, un po’ a sorpresa, dell’Australiano Alexei Popyrin (1999) e della statunitense Whitney Osuigwe (2002). Poca gloria, come peraltro previsto, per i colori azzurri che hanno fatto comunque prestazioni in linea con le attuali possibilità. Nel torneo maschile erano iscritti al tabellone cadetto Francesco Forti (1999) e Mattia Frinzi (1999). Ottima prestazione di Francesco Forti che ha superato prima il filippino Alberto Lim con il punteggio di 6-3 6-2 e poi, nel turno decisivo, il britannico Barnaby Smith con il punteggio di 1-6 6-2 6-4. Niente da fare invece per Mattia Frinzi, che era stato bravo a superare il primo turno di quali, vincendo con la testa di serie numero 4, l’olandese Ryan Nuboer con il punteggio di 7-5 6-3, ma poi si è dovuto arrendere alla wild card francese Valentin Royer che ha vinto per 6-7 6-3 6-2.

Nel tabellone principale, Francesco Forti poi è stato sconfitto al primo turno dall’americano Gianni Ross con il punteggio di 6-1 6-4. Nel torneo femminile, Tatiana Pieri (1999) ci aveva illuso di poter andare avanti con l’ottima prestazione del primo turno in cui ha battuto la forte americana Taylor Johnson, recuperando un set e chiudendo con il punteggio di 2-6 6-3 6-2, ma poi è stata nettamente sconfitta al secondo turno dalla svizzera Ylena In-Albon con il severissimo parziale di 6-0 6-1.

La nostra coppia maschile Forti-Frinzi sperava di poter fare bene nel doppio, ma non sono entrati nel tabellone per pochi punti, quindi hanno dovuto rinunciare. Nel doppio femminile Tatiana Pieri ha giocato in coppia con la russa Isaeva, ma sono state molto sfortunate nel sorteggio avendo trovato subito la testa di serie numero 2 (poi finaliste), le russe Potapova-Pervushina e sono state subito sconfitte per 7-5 6-3.

Molto bene invece in Polonia, dove si è disputato un torneo di grado 2, il miglior torneo della settimana, dopo il Roland Garros, dominato dai colori azzurri. Finale tutta italiana nel torneo maschile dove a imporsi è stato Lorenzo Musetti (2002), che ha superato in finale Emiliano Maggioli (2001), proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-2 6-1.

Nel torneo femminile vittoria per Monica Cappelletti (1999), che ha superato in finale la polacca Rogozinska con il punteggio di 6-3 6-4. La stessa Monica Cappelletti ha vinto anche il torneo di doppio giocando in coppia con l’ucraina Petrenko.

Paolo Angella