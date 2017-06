WTA 125 Bol: Primo successo in un 125 per Aleksandra Krunic. Le dichiarazioni di Aleksandra per Livetennis ” questa settimana sono fiera di me e del modo in cui ho lavorato. Grazie a tutti i miei fans italiani che mi supportano, stasera berrò anche per loro una birra o due”

Aleksandra Krunic vince il torneo WTA 125.000 di Bol sconfiggendo in finale la rumena Alexandra Cadantu con il punteggio di 63 3-0 ritiro della tennista rumena per un problema fisico.

Si tratta della prima vittoria in un torneo WTA 125 per la tennista serba, che scala il ranking raggiungendo la posizione n.102 WTA ad un passo quindi dalla top 100.

La rumena si è ritirata dopo un MTO chiesto sul 3/0 nel secondo set è tornata in campo per servire ma è andata sotto 0/40 e poi si è ritirata.

Non conosciamo ancora le ragioni del ritiro ma nel primo set sembrava stare bene dato che ha recuperato dal 5/1 ed è rientrata sul 5/3. E anche i primi tre giochi del secondo set sono andati tutti ai vantaggi prima del ritiro avvenuto durante il quarto game.

Queste le dichiarazioni a fine partita di Aleksandra per Livetennis: “Certamente sono molto felice del titolo anche se, è ovvio, avrei desiderato che lei stesse bene e concludesse il match. Ma al di là di questo, questa settimana sono fiera di me e del modo in cui ho lavorato e ho saputo gestirmi nel corso di tutto il torneo, e spero che questo sia solo l’inizio di ottimi risultati in futuro. Grazie a tutti i miei fans italiani che mi supportano, stasera berrò anche per loro una birra o due:) “

WTA Bol Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 40 6 3 Alexandra Cadantu • Alexandra Cadantu 0 3 0 Vincitore: A. KRUNIC per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Cadantu 0-15 0-30 0-40 3-0 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Cadantu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Cadantu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 A. Cadantu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-1 → 5-1 A. Cadantu 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Cadantu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 A. Cadantu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1 Aces 0

2 Double Faults 2

70% 1st Serve % 72%

16/26 (62%) 1st Serve Points Won 11/28 (39%)

4/11 (36%) 2nd Serve Points Won 1/11 (9%)

0/2 (0%) Break Points Saved 1/6 (17%)

6 Service Games Played 6

17/28 (61%) 1st Return Points Won 10/26 (38%)

10/11 (91%) 2nd Return Points Won 7/11 (64%)

5/6 (83%) Break Points Won 2/2 (100%)

6 Return Games Played 6

20/37 (54%) Total Service Points Won 12/39 (31%)

27/39 (69%) Total Return Points Won 17/37 (46%)

47/76 (62%) Total Points Won 29/76 (38%)

WTA Bol Chia-Jung Chuang / Renata Voracova [1] Chia-Jung Chuang / Renata Voracova [1] 6 6 Lina Gjorcheska / Aleksandrina Naydenova [3] Lina Gjorcheska / Aleksandrina Naydenova [3] 4 2 Vincitori: CHUANG / VORACOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Chuang / Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Gjorcheska / Naydenova 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 C. Chuang / Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Gjorcheska / Naydenova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Chuang / Voracova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Gjorcheska / Naydenova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Chuang / Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 L. Gjorcheska / Naydenova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Chuang / Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Gjorcheska / Naydenova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Chuang / Voracova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Gjorcheska / Naydenova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Chuang / Voracova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 L. Gjorcheska / Naydenova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Chuang / Voracova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Gjorcheska / Naydenova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Chuang / Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Gjorcheska / Naydenova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Antonio De Filippo