Da Caltanissetta: Domani Paolo Lorenzi incontra i bambini nel Kids Day “Torno con grande piacere, l’anno scorso ho trascorso una settimana fantastica”

Paolo Lorenzi e un altro tennista in gara al Cmc Città di Caltanissetta, saranno i protagonisti del “Kids Day”in programma lunedì alle 18 in un mini campo da tennis fatto allestire di fronte l’entrata del Comune del capoluogo nisseno in Corso Umberto.

Domani dunque, alcuni ragazzi delle scuole del comprensorio nisseno, avranno la gioia e la possibilità di vivere un’emozione destinata a segnare la loro crescita, palleggiando e scattando selfie con i due campioni mondiali della racchetta.

Nella stessa giornata, il sindaco Giovanni Ruvolo e la sua giunta conferiranno una targa ricordo al vincitore della passata edizione e prima testa di serie del tabellone.

Lorenzi, membro del team di Coppa Davis, si è detto felice di prendere parte a questa iniziativa.

Ad un emittente radiofonica locale il tennista nato a Siena nel 1981 ha espresso tutta la sua gioia:

“Torno con grande piacere, l’anno scorso ho trascorso una settimana fantastica, il torneo è organizzato in maniera impeccabile. Al presidente Michele Trobia e a tutto il suo entourage vanno fatti i complimenti. Arrivo a Caltanissetta voglioso di far bene, pur consapevole che non sarà affatto semplice confermarsi e vincere ancora una volta. L’obiettivo è iscrivere il mio nome in questo prestigioso albo d’oro anche nel 2017”.