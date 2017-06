Roland Garros: E’ nata una stella. Jelena Ostapenko vince il primo titolo in carriera a Parigi. Le favole nel tennis esistono

Era nel destino vincere il Roland Garros per Jelena Ostapenko.

La tennista lettone, come Guga Kuerten, vince il primo torneo dello Slam in carriera e il primo titolo WTA a Parigi.

La campionessa lettone, ora possiamo definirla in questo modo, ha sconfitto in finale Simona Halep, con il risultato di 46 64 63 doppo 1 ora e 59 minuti di partita.

Simona è stata ad un passo dalla vittoria quando dopo aver vinto il primo set per 6 a 4 era avanti nel secondo parziale per 3 a 0 e tre palle per il doppio break.

Poi l’incredibile rimonta di Jelena che conquistava la partita per 64 63.

La Ostapenko da domani sarà al n.12 del mondo, best ranking e prima di Parigi era al n.47 WTA.

Primo set: La Halep sotto per 2 a 3 e servizio per l’avversaria piazzava il controbreak nel sesto gioco (a 0 con la lettone che commetteva tre gratuiti nel game, di cui un doppio fallo sullo 0-30).

Sul 3 pari Simona annullava una palla break e in qualche modo teneva il turno di battuta.

Sul 5 a 4 in favore della Halep, con la Ostapenko al servizio, la lettone sul 30 pari commetteva un errore di diritto e poi sulla palla set un altro errore di diritto regalava il break ed il parziale alla Halep, che portava a casa la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Nel primo game la rumena, dallo 0-40, annullava tre palle break e teneva il servizio.

Nel gioco successivo la Ostapenko dopo aver annullato due palle break e mancata una palla per l’1 pari perdeva il servizio, commettendo un gratuito di diritto sul break point.

Sullo 0 a 3 la Ostanpenko era ad un passo dal baratro quando annullava tre palle break per lo 0 a 4 e in qualche modo teneva il servizio.

Prepotente reazione di Jelena che conquistava quattro game consecutivi e si portava sul 4 a 3 e servizio a disposizione dopo aver messo a segno il break sul 3 pari (ai vantaggi e con due vincenti consecutivi dal 40 pari).

Sul 4 a 3 però la lettone giocava un pessimo game al servizio, commettendo ben 4 errori gratuiti e cedendo a 0 la battuta.

La Ostapenko però ritornava immediatamente in partita e metteva a segno un favoloso parziale di sette punti consecutivi e complessivamente di 8 punti a 1, piazzando ben 5 vincenti e chiudendo la frazione per 6 a 4, dopo aver messo a segno uno splendido diritto in corsa vincente sulla palla set.

Terzo set: La Halep dopo aver salvato due palle break nel primo gioco, sul 2 a 1 piazzava a 15 il break, con la Ostapenko che però giocava un game al servizio davvero pessimo commettendo ben 3 gratuiti e la tennista di Costanta si portava sul 3 a 1.

Reagiva nuovamente Jelena che a suon di vincente volava sul 5 a 3 e servizio a disposizione, piazzando il break sul 3 pari (a 30), con un fortunoso e incredibile nastro vincente tutto made in Lettonia che decideva il break in favore della lettone.

Sul 5 a 3 la Ostapenko non aveva alcun timore, toglieva ancora una volta il servizio a Simona e con una splendida risposta di rovescio vincente sulla palla match conquistava Parigi per 6 a 3.

La risposta che vale una carriera

What a way to win it! Take a bow, Jelena Ostapenko #RG17 pic.twitter.com/1HzT15wKlF — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 10 giugno 2017

L’incredibile nastro del terzo set in favore della Ostapenko

Secondo set Ostapenko

Il primo set vinto dalla Halep

La partita punto per punto



GS Roland Garros J. Ostapenko J. Ostapenko 4 6 6 S. Halep [3] S. Halep [3] 6 4 3 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Ostapenko 15-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Halep 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 J. Ostapenko 2-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

J. Ostapenko – S. Halep

3 Aces 0

5 Doubles Faults 0

54 Winners 8

54 Unforced Errors 10

7/9 (78%) Net Points Won 2/2 (100%)

57% 1st Serves In 73%

38/55 (69%) 1st Serve Points Won 40/73 (55%)

12/41 (29%) 2nd Serve Points Won 8/27 (30%)

10/16 (63%) Break Points Saved 11/19 (58%)

60/100 (60%) 1st Return Pts Won 58/96 (60%)

19/27 (70%) 2nd Return Pts Won 29/41 (71%)

8/19 (42%) Break Points Won 6/16 (38%)

50/96 (52%) Total Service Pts Won 48/100 (48%)

52/100 (52%) Total Return Pts Won 46/96 (48%)

102/196 (52%) Total Points Won 94/196 (48%)

119 mins Duration 119 mins

150 kph / 93 mph Avg. 1st Serve Speed 140 kph / 87 mph

114 kph / 71 mph Avg. 2nd Serve Speed 123 kph / 76 mph

172 kph / 107 mph Fastest Serve 167 kph / 104 mph

47 Ranking 4

20 Age 25

Riga, Latvia Birthplace Constanta, Romania

Riga, Latvia Residence Constanta, Romania

5′ 10″ (1.77 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

150 lbs. (68 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2012) Turned Pro Pro (2006)

22/11 Year to Date Win/Loss 18/6

0 Year to Date Titles 1

0 Career Titles 15

$1,288,260 Career Prize Money $17,219,302