ATP s’Hertogenbosch: Il Main Draw. Un qualificato per Andreas Seppi.

ATP s Hertogenbosch 250 | Erba | e589.185

(1) Cilic, Marin vs Bye

Sugita, Yuichi vs Tipsarevic, Janko

(WC) Griekspoor, Tallon vs Qualifier

Dolgopolov, Alexandr vs (5) Darcis, Steve

(3) Karlovic, Ivo vs Bye

Brown, Dustin vs (WC) Kozlov, Stefan

Youzhny, Mikhail vs (PR) Kokkinakis, Thanasi

Qualifier vs (6) Haase, Robin

(8) Bedene, Aljaz vs Istomin, Denis

Escobedo, Ernesto vs Chung, Hyeon

Seppi, Andreas vs Qualifier

Bye vs (4) Muller, Gilles

(7) Mahut, Nicolas vs Qualifier

Lu, Yen-Hsun vs Donskoy, Evgeny

Thompson, Jordan vs Mannarino, Adrian

Bye vs (2/WC) Zverev, Alexander