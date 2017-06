Challenger Lione: Il Main Draw. Casper Ruud per Lorenzo Giustino.

Challenger Lyon | Terra | e64.000

(1) Zeballos, Horacio vs (WC) Muller, Alexandre

(WC) Moutet, Corentin vs Ymer, Elias

Qualifier vs Ilkel, Cem

Garin, Christian vs (8) Souza, Joao

(3) Laaksonen, Henri vs (WC) Janvier, Maxime

Hernandez-Fernandez, Jose vs Bourgue, Mathias

Qualifier vs Coppejans, Kimmer

Munar, Jaume vs (6) De Greef, Arthur

(7) Lee, Duckhee vs Grigelis, Laurynas

Jarry, Nicolas vs (WC) Auger-Aliassime, Felix

Satral, Jan vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs (4) Ruud, Casper

(5) Mathieu, Paul-Henri vs Jahn, Jeremy

Trungelliti, Marco vs Rola, Blaz

Qualifier vs Reuter, Yannik

Nedovyesov, Aleksandr vs (2) Granollers, Marcel