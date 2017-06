Challenger Caltanissetta: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi guida il seeding

Esordio sulla carta agevole per il numero 1 del tabellone Paolo Lorenzi, 34 al mondo il quale martedì sfiderà il ventiseienne Marcelo Arevalo, numero 217 Atp. In caso di successo, il vincitore della passata edizione del Cmc se la vedrà con chi uscirà vittorioso dal confronto tra Andrea Arnaboldi e il serbo Laslo Djere.

La testa di serie numero due del Cmc (127.000 di montepremi) il serbo Dusan Lajovic, vincitore su questi campi dell’edizione 2013, attende invece un qualificato.

Sorteggio sfortunato per la wild card della Fit, il ligure Gianluca Mager il quale incrocerà la racchetta col kazako Mikhail Kukuskin numero 3 del seeding e 85 del ranking.

L’altra wild card Fit, ovvero Simone Bolelli dovrà attendere l’esito delle qualificazioni e dunque conoscerà il nome del suo avversario domenica pomeriggio.

I due siciliani in gara a Villa Amedeo, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso giocheranno rispettivamente contro lo spagnolo Jordi Semper – Montana e il marchigiano Stefano Travaglia che darà quindi vita al derby contro il tennista nato ad Avola e allievo di Paolo Cannova. Questo non sarà l’unico confronto tutto italiano al primo turno del Cmc.

Tricolore anche il match che vedrà avversari Riccardo Bellotti e Federico Gaio.

Ricordiamo che le prime otto teste di serie sono comprese tra i primi 113 tennisti al mondo. Il tabellone principale prenderà il via lunedì 13 giugno e l’ingresso sarà gratuito per tutta la settimana.

La finale in programma domenica 18 giugno alle 18 sarà trasmessa in diretta da Supertennis.

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000

(1/WC) Lorenzi, Paolo vs Arevalo, Marcelo

Arnaboldi, Andrea vs Djere, Laslo

Andreozzi, Guido vs Vatutin, Alexey

Kovalik, Jozef vs (5) Bagnis, Facundo

(4) Albot, Radu vs McGee, James

Bellotti, Riccardo vs Gaio, Federico

(WC) Bolelli, Simone vs Qualifier

Safranek, Vaclav vs (8) Sandgren, Tennys

(7) Giannessi, Alessandro vs Lopez-Perez, Enrique

Cervantes, Inigo vs Qualifier

Ramanathan, Ramkumar vs Qualifier

(WC) Mager, Gianluca vs (3) Kukushkin, Mikhail

(6) Cecchinato, Marco vs Samper-Montana, Jordi

Rublev, Andrey vs Zekic, Miljan

Caruso, Salvatore vs Travaglia, Stefano

Qualifier vs (2/WC) Lajovic, Dusan